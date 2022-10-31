Ділять хіба Росію, – Давидюк прокоментував бажання Кремля вести перемовини зі США

З Кремля лунають все більше натяків щодо того, що вони готові вести перемовини із Заходом щодо України. Вочевидь, ситуація на фронті наближається до нової критичної точки, що у Москві чудово розуміють.

Росія хоче повернутися у "біполярний світ", в якому місця для її амбіцій та планів уже немає. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Росію не хочуть "чути"

Експерт переконаний, що у Росії можуть вважати, що їхні заклики до переговорів у світі не чують, проте все не так просто.

Їх чують, але з ними ніхто говорити не хоче. В України чітка позиція – нехай виводять всі війська на кордони 1991 року. Якщо не можуть це зробити – ніхто говорити не буде. А Вашингтону взагалі ці переговори не цікаві й з росіян на 100 відсотків не говоритимуть,

– пояснив оглядач.

Він зазначив, що навіть ядерні погрози не змусили США "відкрити очі в бік Москви".

"Байден не говорить терористичною російською мовою, тому не хоче їхати на саміт G20, щоб тиснути руку Путіну. Так само багато хто з лідерів не захоче через це їхати в Індонезію", – додав аналітик.

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З його слів, після визнання Росії державою-терористкою в Європі, "Росія падатиме в прірву, цього не розуміючи".

"А тим часом Україна розвиватиметься і звільнятиме свої території. Тому ці заяви дуже схожі на фантомні болі росіян, коли вони закликають Вашингтон разом ділити Україну", – зауважив експерт.

Він запевнив, що говорити про Україну без України Захід не наважиться і цього не робитиме.

"Єдине місце, де ділять чужу територію – це зустріч в Рамштайні, де ділять Росію. Там збільшується кількість країн, бо все більше охочих хочуть приєднатися до майбутнього російського розвалу", – резюмував Давидюк.

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Росія хоче у "біполярний світ"

Давидюк зауважив, що росіяни все ще не зрозуміли, що окупація Криму стала "точкою неповернення" у "вибиванні" Росії з числа "великих держав", які займаються геополітикою.

Після окупації Криму, санкцій і війни в Україні вони перетворилися в маргінального регіонального гравця. Якщо вони далі це продовжуватимуть, то перетворяться у розсипану державу з 20 – 30 утворень. Вони хочуть повернути "велику глобальну гру" про "біполярний світ", але в ній вже є Китай і США,

– вказав політолог.

На його думку, якщо США захочуть говорити про Росію в біполярному світі, то вони говоритимуть напряму з Китаєм про те, як поділити "ведмежу тушку" Росії.

"Кремль хоче говорити про Україну з США – виглядає дуже смішно. Серйозні гравці сьогодні зайняті допомогою Україні, передачею електропостачання, грошей та зброї. Вони посилюють Україну й готують "геополітичний стрибок", щоб Україна вступила і в НАТО, і в ЄС. З Росією ніхто говорити не хоче, позаяк вона нерукоподатна терористка", – підкреслив оглядач.

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