Переговори про кінець війни: обіцянки та погрози Трампа, відмовки Путіна та позиція Зеленського

Україна неодноразово наголошувала, що готова до мирних переговорів з Росією, однак на справедливих і рівних умовах. Втім, у Кремлі постійно шукають відмовки чи виправдання. Нині новим президентом США став Дональд Трамп, який рішуче налаштований посадити Україну та Росію за стіл переговорів та закінчити війну.

Тема переговорів між Україною та Росією стала й головною для провідних західних ЗМІ, які аналізують різні сценарії. Якими можуть бути мирні переговори, що відомо про позицію Володимира Зеленського, які відмовки вигадує російський диктатор Владімір Путін та які обіцянки та погрози лунають від Трампа – розповідає 24 Канал.

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Спроби переговорів у 2022 році

Від початку повномасштабного вторгнення Україна намагалася налагодити діалог з Росією щодо проведення мирних переговорів. Так, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, країна-агресорка висунула вимогу, що сяде за стіл переговорів, якщо українська армія складе зброю.

Після того, 27 лютого 2022 року, представники України та Росії мали зустрітися у Гомелі, що у Білорусі, однак ця зустріч не відбулася. Щоправда, того ж дня українська делегація прибула на українсько-білоруський кордон. Планувалося, що зустріч відбудеться ввечері, однак її перенесли на 28 лютого.

Загалом, у Білорусі відбулося 3 раунди переговорів, під час яких вдалося домовитися про створення гуманітарних коридорів. Після того також були переговори у Стамбулі, однак суттєвих домовленостей не вдалося досягти.

Позиція Зеленського щодо переговорів

Володимир Зеленський за майже 3 роки повномасштабної війни неодноразово наголошував, що Україна готова до переговорів з Росією. Разом з тим, прямі переговори з російським диктатором виключаються.

Річ у тім, що у 2022 році Україна офіційно затвердила, що прямих переговорів з Владіміром Путіним бути не може. Передумовою цього став цинічний обстріл окупантів. Так, 30 вересня 2022 року російська армія вдарила по Запоріжжю, випустивши по місту 16 ракет С-300. Тоді загинуло 32 особи, серед яких – двоє дітей. Ще понад 60 осіб – постраждали унаслідок обстрілу.



Після цього обстрілу на той момент чинний секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після таких цинічних дій жодних перемовин з російським диктатором бути не може. Він також повідомив, що неможливість прямих переговорів з диктатором затвердили окремим пунктом на засіданні РНБО. За кілька днів, 4 жовтня 2022 року, Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про неможливість прямих переговорів з Путіним.

За майже 3 роки повномасштабної війни Володимир Зеленський зробив чимало заяв про майбутні переговори з Росією. Головною їх вимогою залишається факт того, що умови мирного плану мають бути справедливими для України.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Зеленський назвав умови для початку переговорів. Так, президент України наголосив, що спочатку російські війська зобов'язані відійти на лінії до початку повномасштабного вторгнення. Також Зеленський наголосив, що переговори мають бути справедливими.

А справедливими – це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. Це була б справедлива можливість розпочати діалог, але може бути по-різному, в житті так буває,

– заявив Зеленський.

На форумі у Давосі президент також наголосив, що жодні перемовини не можуть відбуватися без участі України, адже це стане програшем нашої країни. Зеленський додав, що Путін порушив усі міжнародні норми, й саме тому переговори з ним слід проводити з позиції сили.

Говорячи про територіальні поступки Росії в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24 Зеленський наголошував, що юридично неможливо визнати російськими тимчасово окуповані території. Президент України тоді також заявив, що якщо зараз погодитися на територіальні поступки й віддати Росії окуповані території, то згодом вона повернеться, аби захопити ще більше.

Він скаже: "Окей, нам треба рік – два, і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде до Європи. Він хоче увійти в історію такою людиною, яка забирає землі. Людиною, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти. Це його хворе бажання,

– сказав Зеленський в інтерв'ю.

Обіцянки закінчити війну та погрози Трампа

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово повторював тезу, що війна в Україні не почалася б за його президентства. Також республіканець наголошував на тому, що має непогані відносини з російським диктатором Владіміром Путіним, тому зможе посадити його за стіл перемовин.

Після перемоги на виборах президента США Трамп почав ще більше говорити про припинення війни в Україні. Ба більше, він навіть запевняв, що, мовляв, зможе закінчити війну між Росією та Україною за 24 години. Однак втілити ідею зі швидкими мирними переговорами виявилося не так просто, адже в Кремлі знаходять нові відмовки.

Як повідомляли журналісти WSJ, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику США із питань України та Росії Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів – до 2 травня 2025 року. Крім того, президент США вдався і до прямих погроз Путіну.

Хоча Трамп неодноразово виступав із закликами, щоб Москва припинила кровопролитну війну, однак 22 січня він опублікував рішучий допис у власній мережі. Так, Трамп закликав негайно зупинити бойові дії, інакше запровадить жорсткі санкції.

Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоди, і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям,

– написав Трамп.

Згодом, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з Путіним, аби обговорити завершення війни в Україні. Однак жодних деталей наразі не повідомляли. Крім того, очікується, що незабаром може відбутися й телефонна розмова між американським президентом та російським диктатором.

Разом з тим у новому інтерв'ю Трамп також звинуватив Зеленського у війні. Президент США заявив, що Україна "не повинна була битися", коли Росія напала.

Він (Зеленський – 24 Канал) не повинен був допустити цієї війни. Зеленський – не ангел. Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато більшою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду легко. А Зеленський вирішив воювати,

– сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Чи готова Росія закінчити війну

Позиція Кремля щодо закінчення війни та мирних переговорів з Україною постійно змінюється. То у Москві стверджують, що буцімто ніколи й не були проти мирного рішення, то заявляють, що не будуть проводити перемовини, бо нібито влада нелегітимна.

Західні ЗМІ, аналізуючи останні заяви російських політиків та високопосадовців, роблять висновок, що Кремль не готовий до мирних переговорів. Також у Москві скептично реагують на погрози Трампа щодо посилення санкцій. Крім того, в Інституті вивчення війни вважають, що Росія готова проводити мирні переговори лише за умови капітуляції України.

Формула, яку просуває Кремль, передбачає нейтральну, демілітаризовану Україну поза НАТО, при цьому Росія зберігає за собою вже окуповану територію. Це також може включати вимоги Москви щодо ширших переговорів щодо архітектури безпеки Європи та до того, щоб НАТО згорнула свою військову інфраструктуру від своїх східних кордонів,

– писали журналісти WP напередодні.

Разом з тим є й інші заяви, що Росія нібито готова до миру. Зокрема, Reuters з посиланням на анонімні джерела пише, що кремлівський диктатор Владімір Путін вважає, що основних цілей війни в Україні вже досягнуто.

"Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуто, включаючи контроль над територією, яка з'єднує материкову Росію з Кримом, і послаблення українських військових", – пишуть журналісти.

Ймовірно, на це впливає й стан російської економіки, яка все більше відчуває тиск санкції та наслідки агресивної політики. Журналісти додають, що Путін також визнає, що війна створює навантаження на економіку, оскільки з нею справді великі проблеми, як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість. Однак експерти вважають, що подібні публікації у ЗМІ також можуть бути частиною спецоперації Кремля.

Крім того, 24 січня Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною. Однак російський диктор додав, що рішення українського президента Володимира Зеленського про заборону діалогу з Росією нібито робить нелегітимними можливі переговори. Він додав, що серйозно вести переговори між Росією та Україною в умовах "заборонного декрету" навряд чи можливо. Отже, російський диктатор вважає, що Зеленський повинен скасувати заборону на переговори.