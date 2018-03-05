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Оскар 2018: усі переможці головної премії в галузі кіно

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Оскар 2018: всі переможці
Оскар 2018: всі переможці / 24 Канал

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). Хто отримав статуетки "Оскар" цього року у 24 категоріях – читайте в матеріалі.

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

Читайте також: Оскар 2018: текстова трансляція оголошення переможців

На червоній доріжці "Оскара" зірки почали з'являтися о 3:00 за київським, а сама церемонія нагородження відбулася о 4:00 за київським часом.

Під час церемонії вручили нагороди у 24-ьох номінаціях.

Читайте також: Хто отримає Оскар-2018: прогнози букмекерів

Переможці церемонії Оскар 2018

Номінація "Найкращий фільм року":

• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);
• "Темні часи" (режисер Джо Райт);
• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);
• "Пастка" (режисер Джордан Піл);
• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);
• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);
• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);
• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо) – переможець;
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).

Номінація "Найкращий режисер":

• Крістофер Нолан ("Дюнкерк");
• Джордан Піл ("Пастка");
• Ґрета Ґервіґ ("Леді-Птаха");
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гільєрмо дель Торо ("Форма води") – переможець.

Номінація "Найкраща чоловіча роль":

• Тімоті Чаламет "Назви мене своїм ім'ям");
• Деніел Калуя ("Пастка);
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гері Олдмен ("Темні часи") – переможець;
• Дензел Вашингтон ("Роман Дж. Ізраел, Esq").

Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану":

• Сем Роквелл ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі") – переможець;
• Віллем Дефо ("Проект "Флорида");
• Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");
• Річард Дженкінс ("Форма води").

Номінація "Найкраща жіноча роль":

• Саллі Хокінс ("Форма води");
• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі") – переможниця;
• Марго Роббі ("Я, Тоня");
• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");
• Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Номінація "Найкраща жіноча роль другого плану":

• Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");
• Елісон Дженні ("Я, Тоня") – переможець;
• Леслі Менвілл ("Примарна нитка");
• Лорі Меткальф ("Леді-Птаха");
• Октавія Спенсер ("Форма води").

Номінація "Найкращий оригінальний сценарій":

• "Любов – хвороба" (автори сценарію Емілі В. Гордон, Кумейл Нанджіані);
• "Пастка" (автор сценарію Джордан Піл) – переможець;
• "Леді-Птаха" (автор сценарію Ґрета Ґервіґ);
• "Форма води" (автори сценарію Гільєрмо дель Торо, Ванесса Тейлор);
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (автор сценарію Мартін Макдонах).

Номінація "Найкращий сценарій-адаптація":

• "Назви мене своїм ім'ям" – переможець;
• "Артист-катастрофа";
• "Логан";
• "Гра Моллі";
• "Ферма "Мадбаунд".

Номінація "Найкращий анімаційний повнометражний фільм":

• "Бебі бос";
• "Годувальниця";
• "Коко" – переможець;
• "Фердинанд";
• "З любов'ю, Вінсент".

Номінація "Найкраща музика":

• "Дюнкерк";
• "Примарна нитка";
• "Форма води" (композитор Александр Деспла) – переможець;
• "Зоряні війни: Останні джедаї";
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Номінація "Найкраща пісня":

• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд");
• "Mystery of Love" ("Назви мене своїм ім'ям")
• "Remember Me" ("Коко") – переможець;
• "Stand Up for Something" ("Маршал")
• "This is Me" ("Найвеличніший шоумен").

Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою":

• "Фантастична жінка" (A Fantastic Woman), Чилі – переможець;
• "Образа" (Insult), Ліван;
• "Про тіло і душу" (On Body And Mind), Угорщина;
• "Нелюбов" (Loveless), Росія;
• "Квадрат" (The Square), Швеція.

Номінація "Найкраща робота художника-постановника":

• "Красуня і Чудовисько";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Темні часи";
• "Дюнкерк";
• "Форма води" – переможець;

Номінація "Найкраща операторська робота":

• "Той, хто біжить по лезу 2049" (оператор Роджер Дікінс) – переможець;
• "Темні часи";
• "Дюнкерк";
• "Ферма "Мадбаунд";
• "Форма води";

Номінація "Найкращий звук":

• "На драйві";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
"Дюнкерк" – переможець;
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедаї".

Номінація "Найкращий анімаційний короткометражний фільм":

• "Дорогий баскетбол" – переможець;
• "Вечірка в саду";
• "Лоу";
• "Негативний космос";
• "Революційні рими".

Номінація "Найкращий художній короткометражний фільм":

• "DeKalb Elementary";
• "The Eleven O'Clock";
• "My Nephew Emmett";
• "The Silent Chil" – переможець;
• "Watu Wote: All of us".

Номінація "Найкращий монтаж":

• "На драйві";
• "Дюнкерк" – переможець;
• "Я, Тоня";
• "Форма води";
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Номінація "Найкращі візуальні ефекти":

• "Той, хто біжить по лезу 2049" – переможець;
• "Вартові галактики 2";
• "Конг: Острів черепа";
• "Зоряні війни: Останні джедії";
• "Війна за планету мавп".

Номінація "Найкращий документальний повнометражний фільм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";
• "Обличчя, села";
• "Ікар" – переможець
• "Останній чоловік в Алеппо";
• "Сильний острів"

Номінація "Найкращий документальний короткометражний фільм":

• "Едіт + Едді";
• "Небеса - це пробка на 405" – переможець;
• "Героїн(я)";
• "Навички володіння ножем";
• "Зупинка руху".

Номінація "Найкращий дизайн костюмів":

• "Красуня і Чудовисько";
• "Темні часи";
• "Примарна нитка" – переможець;
• "Форма води";
• "Вікторія та Абдул".

Номінація "Найкращий звуковий монтаж":

• "На драйві";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Дюнкерк" – переможець;
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедії".

Номінація "Найкращий грим":

"Темні часи" – переможець;
• "Вікторія та Абдул";
• "Диво".

Теги: Новини України LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Новини культури Нагороди
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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