Оскар 2018: усі переможці головної премії в галузі кіно

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). Хто отримав статуетки "Оскар" цього року у 24 категоріях – читайте в матеріалі.

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

На червоній доріжці "Оскара" зірки почали з'являтися о 3:00 за київським, а сама церемонія нагородження відбулася о 4:00 за київським часом.

Під час церемонії вручили нагороди у 24-ьох номінаціях.

Переможці церемонії Оскар 2018

Номінація "Найкращий фільм року":

• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);

• "Темні часи" (режисер Джо Райт);

• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);

• "Пастка" (режисер Джордан Піл);

• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);

• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);

• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);

• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо) – переможець;

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий режисер":

• Крістофер Нолан ("Дюнкерк");

• Джордан Піл ("Пастка");

• Ґрета Ґервіґ ("Леді-Птаха");

• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");

• Гільєрмо дель Торо ("Форма води") – переможець.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/j2bWcOFGd2 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща чоловіча роль":

• Тімоті Чаламет "Назви мене своїм ім'ям");

• Деніел Калуя ("Пастка);

• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");

• Гері Олдмен ("Темні часи") – переможець;

• Дензел Вашингтон ("Роман Дж. Ізраел, Esq").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/eg9R3V4y7W — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану":

• Сем Роквелл ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі") – переможець;

• Віллем Дефо ("Проект "Флорида");

• Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");

• Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");

• Річард Дженкінс ("Форма води").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/upAH7XCKya — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща жіноча роль":

• Саллі Хокінс ("Форма води");

• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі") – переможниця;

• Марго Роббі ("Я, Тоня");

• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");

• Меріл Стріп ("Секретне досьє").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/PoVhjsRQwD — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща жіноча роль другого плану":

• Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");

• Елісон Дженні ("Я, Тоня") – переможець;

• Леслі Менвілл ("Примарна нитка");

• Лорі Меткальф ("Леді-Птаха");

• Октавія Спенсер ("Форма води").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/ldZy6GD5ca — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий оригінальний сценарій":

• "Любов – хвороба" (автори сценарію Емілі В. Гордон, Кумейл Нанджіані);

• "Пастка" (автор сценарію Джордан Піл) – переможець;

• "Леді-Птаха" (автор сценарію Ґрета Ґервіґ);

• "Форма води" (автори сценарію Гільєрмо дель Торо, Ванесса Тейлор);

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (автор сценарію Мартін Макдонах).

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/dHzLOcCV8o — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий сценарій-адаптація":

• "Назви мене своїм ім'ям" – переможець;

• "Артист-катастрофа";

• "Логан";

• "Гра Моллі";

• "Ферма "Мадбаунд".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/cFAYypMx3Q — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий анімаційний повнометражний фільм":

• "Бебі бос";

• "Годувальниця";

• "Коко" – переможець;

• "Фердинанд";

• "З любов'ю, Вінсент".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/x8Dq9K35nA — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща музика":

• "Дюнкерк";

• "Примарна нитка";

• "Форма води" (композитор Александр Деспла) – переможець;

• "Зоряні війни: Останні джедаї";

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/968zIJ8n7D — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща пісня":

• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд");

• "Mystery of Love" ("Назви мене своїм ім'ям")

• "Remember Me" ("Коко") – переможець;

• "Stand Up for Something" ("Маршал")

• "This is Me" ("Найвеличніший шоумен").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/r14rT073H6 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою":

• "Фантастична жінка" (A Fantastic Woman), Чилі – переможець;

• "Образа" (Insult), Ліван;

• "Про тіло і душу" (On Body And Mind), Угорщина;

• "Нелюбов" (Loveless), Росія;

• "Квадрат" (The Square), Швеція.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/LQ1LdIChka — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща робота художника-постановника":

• "Красуня і Чудовисько";

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Темні часи";

• "Дюнкерк";

• "Форма води" – переможець;

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/YtbAxcMmEP — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкраща операторська робота":

• "Той, хто біжить по лезу 2049" (оператор Роджер Дікінс) – переможець;

• "Темні часи";

• "Дюнкерк";

• "Ферма "Мадбаунд";

• "Форма води";

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/N43iPPBFkz — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий звук":

• "На драйві";

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Дюнкерк" – переможець;

• "Форма води";

• "Зоряні війни: Останні джедаї".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/G89voFErZP — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий анімаційний короткометражний фільм":

• "Дорогий баскетбол" – переможець;

• "Вечірка в саду";

• "Лоу";

• "Негативний космос";

• "Революційні рими".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/NP3GaNcvDh — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий художній короткометражний фільм":

• "DeKalb Elementary";

• "The Eleven O'Clock";

• "My Nephew Emmett";

• "The Silent Chil" – переможець;

• "Watu Wote: All of us".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/EdW97Bk1w9 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий монтаж":

• "На драйві";

• "Дюнкерк" – переможець;

• "Я, Тоня";

• "Форма води";

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/4uekBhNzte — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращі візуальні ефекти":

• "Той, хто біжить по лезу 2049" – переможець;

• "Вартові галактики 2";

• "Конг: Острів черепа";

• "Зоряні війни: Останні джедії";

• "Війна за планету мавп".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gLiXwWWObv — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий документальний повнометражний фільм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";

• "Обличчя, села";

• "Ікар" – переможець

• "Останній чоловік в Алеппо";

• "Сильний острів"

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gnsPRBGjzK — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий документальний короткометражний фільм":

• "Едіт + Едді";

• "Небеса - це пробка на 405" – переможець;

• "Героїн(я)";

• "Навички володіння ножем";

• "Зупинка руху".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/Xek0TI3fdU — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий дизайн костюмів":

• "Красуня і Чудовисько";

• "Темні часи";

• "Примарна нитка" – переможець;

• "Форма води";

• "Вікторія та Абдул".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/MwE6k4KWU4 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий звуковий монтаж":

• "На драйві";

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Дюнкерк" – переможець;

• "Форма води";

• "Зоряні війни: Останні джедії".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/YqM5mxw0tr — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номінація "Найкращий грим":

• "Темні часи" – переможець;

• "Вікторія та Абдул";

• "Диво".