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      Перша на Харківщині: ще одна парафія залишила УПЦ МП

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      Перша громада на Харківщині перейшла до ПЦУ
      Перша громада на Харківщині перейшла до ПЦУ / Фейсбук Ольга Львова

      У Харківській області перша громада із села Дмитрівка, що у Богодухівському районі, залишила Московський патріархат і перейшла до Православної церкви України.

      Про це депутат Харківської обласної ради Ольга Львова написала на своїй сторінці у Facebook.

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      Вона розповіла, що у храмі пройшло богослужіння, "присвячене цій знаменній події". Його провели вже священики православної церкви України.

      "Дмитрівська релігійна громада перша у Богодухівському районі зробила перехід у помісну Православну церкву України", – йдеться у повідомленні.

      Загалом до складу ПЦУ увішли майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.

      Перехід парафій УПЦ МП
      Як відбувається перехід до ПЦУ

      Як створювали Православну церкву України?За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.

      Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві стане кафедральним собором ПЦУ.

      Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Православна церква України Релігія Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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