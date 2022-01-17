Печерський райсуд розглядає справу Порошенка: онлайн-трансляція

Петро Порошенко 17 січня повернувся в Україну. У Печерському районному суді Києва відбувається розгляд так званої "вугільної справи", в якій фігурує політик. Під будівлею суду зібрались кілька тисяч осіб.

Порошенко 17 січня повернувся в Україну. Засідання призначили на 11:00, проте воно стартувало лише близько 11:40.

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У суді обирають запобіжний захід для Порошенка

Обирають запобіжний захід Порошенку у так званій "вугільній справі" у Печерському районному суді Києва. Прокурори просять взяти п'ятого президента під варту.

Адвокати кажуть, що повідомлення про підозру не було

Захисники Порошенка стверджують, що заперечують те, що нардеп є підозрюваним у справі. Мовляв, жодного повідомлення про підозру політик не отримував. Також адвокати переконують, що про засідання дізнались зі ЗМІ і ніяких документів про це не отримували.

Захисники просили матеріали справи для ознайомлення. Суддя наголосив, що розгляд клопотань має відбуватись пізніше.

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Порошенко заявив, що йому намагались нав'язати безоплатного адвоката

Порошенко та його адвокати у суді заявили, що йому намагалися нав'язати безплатного адвоката від держави. Він це розцінив, як нав'язування та позбавлення права на нормальний захист, та пообіцяв звернутись до суду. Від безкоштовного захисника нардеп офіційно відмовився.

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Повернення Порошенка в Україну: коротко

Уранці 17 січня Петро Порошенко прибув з Варшави в аеропорт "Жуляни". Його супроводжували дружина, нардепи з "Євросолідарності" та журналісти.

Під час проходження п'ятим президентом паспортного контролю виникли труднощі – його зустріли представники Державного бюро розслідувань. Прикордонники забрали паспорт політика та 15 хвилин не віддавали його.

Представники ДБР намагалися вручити політику повістку про виклик до суду та копію клопотання про запобіжний захід. Однак він відмовився їх взяти.

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