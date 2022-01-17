Печерський райсуд розглядає справу Порошенка: онлайн-трансляція
Джерело:24 канал
Петро Порошенко 17 січня повернувся в Україну. У Печерському районному суді Києва відбувається розгляд так званої "вугільної справи", в якій фігурує політик. Під будівлею суду зібрались кілька тисяч осіб.
Порошенко 17 січня повернувся в Україну. Засідання призначили на 11:00, проте воно стартувало лише близько 11:40.
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У суді обирають запобіжний захід для Порошенка
Обирають запобіжний захід Порошенку у так званій "вугільній справі" у Печерському районному суді Києва. Прокурори просять взяти п'ятого президента під варту.
Адвокати кажуть, що повідомлення про підозру не було
Захисники Порошенка стверджують, що заперечують те, що нардеп є підозрюваним у справі. Мовляв, жодного повідомлення про підозру політик не отримував. Також адвокати переконують, що про засідання дізнались зі ЗМІ і ніяких документів про це не отримували.
Захисники просили матеріали справи для ознайомлення. Суддя наголосив, що розгляд клопотань має відбуватись пізніше.
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Порошенко заявив, що йому намагались нав'язати безоплатного адвоката
Порошенко та його адвокати у суді заявили, що йому намагалися нав'язати безплатного адвоката від держави. Він це розцінив, як нав'язування та позбавлення права на нормальний захист, та пообіцяв звернутись до суду. Від безкоштовного захисника нардеп офіційно відмовився.
Розгляд справи Порошенка: прямий ефір з-під суду
Повернення Порошенка в Україну: коротко
- Уранці 17 січня Петро Порошенко прибув з Варшави в аеропорт "Жуляни". Його супроводжували дружина, нардепи з "Євросолідарності" та журналісти.
- Під час проходження п'ятим президентом паспортного контролю виникли труднощі – його зустріли представники Державного бюро розслідувань. Прикордонники забрали паспорт політика та 15 хвилин не віддавали його.
- Представники ДБР намагалися вручити політику повістку про виклик до суду та копію клопотання про запобіжний захід. Однак він відмовився їх взяти.
Справа Порошенка: що відомо
- Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило про підозру у державній зраді.
- Політик є фігурантом так званої "вугільної справи". За версією слідства, Порошенко у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження глави держави, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Натомість підписав на вимогу Росії договір на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу, якими керують російські бойовики.
- 17 грудня детективи ДБР намагалися вручити п'ятому президенту повістку. Однак він втік від слідчих, просто сівши в авто. Згодом нардеп полетів за кордон, у "поїздку, яку давно планував".
- Водночас ДБР стверджує, що Порошенко придбав квитки на літак після того, як йому намагалися вручити повістку.
- 23 грудня нардеп не з'явився на виклик. Натомість він записав відеозвернення, в якому повідомив, що перебуває за кордоном і повернеться у середині січня 2022 року.
- 6 січня з'явилась інформація про те, що Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.
- "Слідства.Інфо" повідомило, політик перед арештом майна переписав корпорацію Roshen на свого сина.
- Сам Порошенко переконаний, що його не заарештують, бо для цього начебто немає підстав.