Російські журналісти зазначили, що на ютуб-канале піаніста було всього 5 підписників. Проте Кушніра таки відправили у СІЗО за статтею про "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності", пише 24 Канал.

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Чому в російському СІЗО помер піаніст, який критикував Путіна

Після голодування у СІЗО Біробіджана помер 39-річний працівник філармонії Павло Кушнір. Він критикував Путіна, за що і був посаджений,

– заявило росЗМІ, яке визнане в Росії іноагентом.

Журналісти повідомили, що піаніст 5 днів провів на сухому голодуванні і його організм не витримав – Павло Кушнір помер.

Відомо, що піаніста затримали наприкінці травня за ролик на ютубі, у якому він у "поетичній формі" критикував політику російської влади та вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, до арешту Кушнір працював у філармонії та видав свою антивоєнну книгу.

Варто зауважити, що Путін повернув у Росію 10 шпигунів та вбивць під час масштабного обміну в'язнями із Заходом.