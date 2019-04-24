Підозрювані у вбивстві ювеліра Кисельова викрали картину відомого французького художника: фото

Картину, яку знайшли під час обшуків у помешканні підозрюваних у вбивстві українського ювеліра Сергія Кисельова, виявилась оригінальною роботою "Порт Ла-Рошель" відомого французького художника Поля Сіньяка.

Так, 15 квітня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві бізнесмена та ювеліра Сергія Кисельова. Двоє із них виявилися колишніми працівниками правоохоронних органів. У помешканні зловмисників, окрім озброєння та інших речових доказів, виявили картину "Порт Ла-Рошель". Тоді ще не було точно відомо, чи це оригінал. Полотно викрали у 2018 році із французького музею Нансі.

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Схоже, експерти підтвердили те, що знайдене полотно є оригіналом. Це – справді картина відомого французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель". Її вартість складає 1,5 мільйона доларів.

Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні Ізабель #Дюмон подякувала правоохоронцям України за оперативну роботу та повернення шедевра Поля Сіньяка у Францію.

https://t.co/k0g11Amt73 pic.twitter.com/iSSilTcPfd — МВС України (@MVS_UA) 23 апреля 2019 г.

Директор музею в Нансі Рішар #Дагорн: Дякую правоохоронцямза цю операцію, і що цей твір скоро побачитьКрадіжка цієї картини для нас була подвійним горем. І ось ми отримали приємну новину - поліція України її віднайшла.

https://t.co/k0g11Amt73 pic.twitter.com/Nd1Zt86GLr — МВС України (@MVS_UA) 23 апреля 2019 г.

Картину вже передали послу Франції в Україні Ізабель Дюмон та директору музею в Нансі Рішару Дагорну. Вони подякували українським правоохоронцям за виявлення знахідки і збираються повернути полотно до Франції.

Це як бальзам на душу після того, що сталося з Нотр-Дамом,

– сказала посол.



Знайдена в Україні картина Сіньяка "Порт Ла-Рошель"

За даними слідства, кілька місяців тому українські оперативники отримали інформацію, що група громадян України намагається знайти покупців на картини, викрадені в Європі. Під час розслідування з'ясувалося, що один зі злочинців причетний не лише до крадіжки картини "Порт Ла-Рошель", а й до вбивства відомого у Києві ювеліра Сергія Кисельова.

Що відомо про автора картини "Порт Ла-Рошель"? Це відомий французький художник-неоімпресіоніст Поль Сіньяк. Полотна створював методом пуантилізму: малював дрібними роздільними мазками чистих кольорів (крапками), які потім оптично зливаються на очах глядачів.



Найвідоміші полотна: "Папський палац в Авіньйоні", "Сосна в Сен-Тропе". Хоча, Сіньяк більшою мірою відомий як художник-мариніст.



Картини художника зберігаються у провідних світових музеях: д’Орсе у Парижі, у Метрополітені в Нью-Йорку, в Альбертіні у Відні тощо.





"Сосна у Сен-Тропе", Поль Сіньяк