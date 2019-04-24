Подозреваемые в убийстве ювелира Киселева похитили картину известного французского художника
Картину, которую нашли во время обысков в квартире подозреваемых в убийстве украинского ювелира Сергея Киселева, оказалась оригинальной работой "Порт Ла-Рошель" известного французского художника Поля Синьяка.
Так, 15 апреля полиция задержала трех подозреваемых в убийстве бизнесмена и ювелира Сергея Киселева. Двое из них оказались бывшими работниками правоохранительных органов. В помещении злоумышленников, кроме оружия и других вещественных доказательств, обнаружили картину "Порт Ла-Рошель". Тогда еще не было точно известно, это оригинал. Полотно похитили в 2018 году из французского музея Нанси.
Читайте также: Убийство ювелира Киселева: суд избрал меру пресечения подозреваемым
Эксперты подтвердили, что найденное полотно является оригиналом. Это – действительно картина известного французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость составляет 1,5 миллиона долларов.
Картину уже передали послу Франции в Украине Изабель Дюмон и директору музея в Нанси Ришару Дагорну. Они поблагодарили украинских правоохранителей за находку и собираются вернуть полотно во Францию.
Это как бальзам на душу после того, что произошло с Нотр-Дамом,
– сказала посол.
Найденная в Украине картина Синьяка "Порт Ла-Рошель"
По данным следствия, несколько месяцев назад украинские оперативники получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на картины, похищенные в Европе. В ходе расследования выяснилось, что один из преступников причастен не только к краже картины "Порт Ла-Рошель", но и к убийству известного в Киеве ювелира Сергея Киселева.
Что известно об авторе картины "Порт Ла-Рошель"? Это известный французский художник-неоимпрессионист Поль Синьяк. Полотна создавал методом пуантилизма: рисовал мелкими раздельными мазками чистыми цветами (точками), которые затем оптически сливаются в глазах зрителей.
Самые известные полотна: "Папский дворец в Авиньоне", "Сосна в Сен-Тропе". Хотя, Синьяк в большей степени известен как художник-маринист.
Картины художника хранятся в ведущих музеях: д'Орсэ в Париже, в Метрополитен в Нью-Йорке, в Альбертини в Вене и др.
"Сосна в Сен-Тропе", Поль Синьяк