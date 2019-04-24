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      Подозреваемые в убийстве ювелира Киселева похитили картину известного французского художника

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      Передача полотна "Порт Ла-Рошель" французскому послу
      Передача полотна "Порт Ла-Рошель" французскому послу / Пресс-служба МВД

      Картину, которую нашли во время обысков в квартире подозреваемых в убийстве украинского ювелира Сергея Киселева, оказалась оригинальной работой "Порт Ла-Рошель" известного французского художника Поля Синьяка.

      Так, 15 апреля полиция задержала трех подозреваемых в убийстве бизнесмена и ювелира Сергея Киселева. Двое из них оказались бывшими работниками правоохранительных органов. В помещении злоумышленников, кроме оружия и других вещественных доказательств, обнаружили картину "Порт Ла-Рошель". Тогда еще не было точно известно, это оригинал. Полотно похитили в 2018 году из французского музея Нанси.

      Читайте также: Убийство ювелира Киселева: суд избрал меру пресечения подозреваемым

      Эксперты подтвердили, что найденное полотно является оригиналом. Это – действительно картина известного французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость составляет 1,5 миллиона долларов.

      Картину уже передали послу Франции в Украине Изабель Дюмон и директору музея в Нанси Ришару Дагорну. Они поблагодарили украинских правоохранителей за находку и собираются вернуть полотно во Францию.

      Это как бальзам на душу после того, что произошло с Нотр-Дамом,
      – сказала посол.

      Найденная в Украине картина Синьяка "Порт Ла-Рошель"

      По данным следствия, несколько месяцев назад украинские оперативники получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на картины, похищенные в Европе. В ходе расследования выяснилось, что один из преступников причастен не только к краже картины "Порт Ла-Рошель", но и к убийству известного в Киеве ювелира Сергея Киселева.

      Что известно об авторе картины "Порт Ла-Рошель"? Это известный французский художник-неоимпрессионист Поль Синьяк. Полотна создавал методом пуантилизма: рисовал мелкими раздельными мазками чистыми цветами (точками), которые затем оптически сливаются в глазах зрителей.

      Самые известные полотна: "Папский дворец в Авиньоне", "Сосна в Сен-Тропе". Хотя, Синьяк в большей степени известен как художник-маринист.

      Картины художника хранятся в ведущих музеях: д'Орсэ в Париже, в Метрополитен в Нью-Йорке, в Альбертини в Вене и др.


      "Сосна в Сен-Тропе", Поль Синьяк

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      Теги: Новости Украины Исскусство Новости Франции Убийство Сергея Кисельова Министерство внутренних дел
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