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      Підозрювані у вбивстві ювеліра Кисельова викрали картину відомого французького художника: фото

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      Передача полотна "Порт Ла-Рошель" французькому послу
      Передача полотна "Порт Ла-Рошель" французькому послу / прес-служба МВС

      Картину, яку знайшли під час обшуків у помешканні підозрюваних у вбивстві українського ювеліра Сергія Кисельова, виявилась оригінальною роботою "Порт Ла-Рошель" відомого французького художника Поля Сіньяка.

      Так, 15 квітня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві бізнесмена та ювеліра Сергія Кисельова. Двоє із них виявилися колишніми працівниками правоохоронних органів. У помешканні зловмисників, окрім озброєння та інших речових доказів, виявили картину "Порт Ла-Рошель". Тоді ще не було точно відомо, чи це оригінал. Полотно викрали у 2018 році із французького музею Нансі.

      Читайте також: Вбивство ювеліра Кисельова: суд обрав запобіжний захід підозрюваним

      Схоже, експерти підтвердили те, що знайдене полотно є оригіналом. Це – справді картина відомого французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель". Її вартість складає 1,5 мільйона доларів.

      Картину вже передали послу Франції в Україні Ізабель Дюмон та директору музею в Нансі Рішару Дагорну. Вони подякували українським правоохоронцям за виявлення знахідки і збираються повернути полотно до Франції.

      Це як бальзам на душу після того, що сталося з Нотр-Дамом,
      – сказала посол.


      Знайдена в Україні картина Сіньяка "Порт Ла-Рошель"

      За даними слідства, кілька місяців тому українські оперативники отримали інформацію, що група громадян України намагається знайти покупців на картини, викрадені в Європі. Під час розслідування з'ясувалося, що один зі злочинців причетний не лише до крадіжки картини "Порт Ла-Рошель", а й до вбивства відомого у Києві ювеліра Сергія Кисельова.

      Що відомо про автора картини "Порт Ла-Рошель"? Це відомий французький художник-неоімпресіоніст Поль Сіньяк. Полотна створював методом пуантилізму: малював дрібними роздільними мазками чистих кольорів (крапками), які потім оптично зливаються на очах глядачів.

      Найвідоміші полотна: "Папський палац в Авіньйоні", "Сосна в Сен-Тропе". Хоча, Сіньяк більшою мірою відомий як художник-мариніст.

      Картини художника зберігаються у провідних світових музеях: д’Орсе у Парижі, у Метрополітені в Нью-Йорку, в Альбертіні у Відні тощо.


      "Сосна у Сен-Тропе", Поль Сіньяк

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      Теги: Новини України Мистецтво Міністерство внутрішніх справ Вбивство Сергія Кисельова Новини Франції
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