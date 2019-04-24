Підозрювані у вбивстві ювеліра Кисельова викрали картину відомого французького художника: фото
Картину, яку знайшли під час обшуків у помешканні підозрюваних у вбивстві українського ювеліра Сергія Кисельова, виявилась оригінальною роботою "Порт Ла-Рошель" відомого французького художника Поля Сіньяка.
Так, 15 квітня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві бізнесмена та ювеліра Сергія Кисельова. Двоє із них виявилися колишніми працівниками правоохоронних органів. У помешканні зловмисників, окрім озброєння та інших речових доказів, виявили картину "Порт Ла-Рошель". Тоді ще не було точно відомо, чи це оригінал. Полотно викрали у 2018 році із французького музею Нансі.
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Схоже, експерти підтвердили те, що знайдене полотно є оригіналом. Це – справді картина відомого французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель". Її вартість складає 1,5 мільйона доларів.
Картину вже передали послу Франції в Україні Ізабель Дюмон та директору музею в Нансі Рішару Дагорну. Вони подякували українським правоохоронцям за виявлення знахідки і збираються повернути полотно до Франції.
Це як бальзам на душу після того, що сталося з Нотр-Дамом,
– сказала посол.
Знайдена в Україні картина Сіньяка "Порт Ла-Рошель"
За даними слідства, кілька місяців тому українські оперативники отримали інформацію, що група громадян України намагається знайти покупців на картини, викрадені в Європі. Під час розслідування з'ясувалося, що один зі злочинців причетний не лише до крадіжки картини "Порт Ла-Рошель", а й до вбивства відомого у Києві ювеліра Сергія Кисельова.
Що відомо про автора картини "Порт Ла-Рошель"? Це відомий французький художник-неоімпресіоніст Поль Сіньяк. Полотна створював методом пуантилізму: малював дрібними роздільними мазками чистих кольорів (крапками), які потім оптично зливаються на очах глядачів.
Найвідоміші полотна: "Папський палац в Авіньйоні", "Сосна в Сен-Тропе". Хоча, Сіньяк більшою мірою відомий як художник-мариніст.
Картини художника зберігаються у провідних світових музеях: д’Орсе у Парижі, у Метрополітені в Нью-Йорку, в Альбертіні у Відні тощо.
"Сосна у Сен-Тропе", Поль Сіньяк