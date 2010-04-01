Що читали українці у перший місяць весни: підсумки березня від редакції сайту 24 Каналу

Березень встиг потріпати українцям нерви. Чимало резонансних подій, заяв, скандалів та змін. І все це – не лише на міжнародній арені, але й у новинній стрічці. Та наша редакція вкотре продемонструвала свою суперсилу.

Команда 24 Каналу цілодобово збирала, перевіряла, пояснювала та озвучувала все те, про що говорив увесь світ. За місяць нам вдалося оперативно висвітлити усі ключові теми. Більше про те, що ви читали упродовж місяця, розповідаємо далі.

До теми 24 Канал і Останній Капіталіст запускають серію лекцій Капітал 24

Переговори – тема місяця

Зима закінчилася неоднозначно. 28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав США та під час візиту до Білого дому вступив у сутичку з президентом США Дональдом Трампом. Вже першого березня цю тему обговорювали усі. Медіа зі США та Європи висловили занепокоєння щодо майбутніх наслідків цієї події, а дії Трампа та віцепрезидента Венса були критично сприйняті багатьма політиками та журналістами.

Ми відразу почали моніторити ЗМІ зі всього світу та зробили якісну компіляцію того, про що писали американські та європейські видання.

Згодом темі перемовин було присвячено ще кілька важливих текстів. Серед них:

Крім того, ми аналізували внутрішні процеси, які відбуваються в США. Радимо звернути увагу на аналітичні матеріали:

Головна дилема березня

Для багатьох 8 березня досі асоціюється з "днем весни та краси". Кількість таких людей поступово зменшується, але ключовим тут є слово "поступово". З нагоди цієї дати ми зібрали в одному матеріалі відповіді на найпоширеніші запитання: коли почали святкувати Міжнародний жіночий день, як СРСР спотворив суть цього дня та як відбувається переосмислення 8 березня в сучасному контексті.

Ваші перегляди свідчать, що тема актуальна. А якщо хтось пропустив статтю, радимо надолужити за посиланням.

Особисті історії

Війна – це постійні втрати, переживання. Та водночас – памʼять та надія. Ми розуміємо це та продовжуємо розповідати, якою є війна для її очевидців. Це болючі, чутливі та головне щирі історії, які мають бути розказані та мають бути почутими.

Цього місяця своєю особистою історією перебування в окупації поділилася журналістка 24 Каналу Анастасія Діденко. Це хронологія сотень зниклих і закатованих українців, тисяч зруйнованих будинків, страшного "спадку", який залишили окупанти в Гостомелі, що розташований за 30 кілометрів від Києва.

Також у березні стартував проєкт "Життя після втрати".

Війна безповоротно торкнулась багатьох родин, а рідних не повернуть вже ніякі слова чи дії. Залишається лише одне – жити з втратою, яка залишила велику рану у серці,

– розповіла керівниця відділу Ексклюзивів сайту 24 Каналу та ініціаторка проєкту Тетяна Кривішин.

Вона поділилася, що у цьому циклі герої розповідатимуть про те, як змінилось їхнє життя в один день, у чому вони шукають розраду та що додає сил жити. Головна мета проєкту – розповісти про тих, чиє життя обірвала Росія, аби пам’ять про них не згасала.

Для інших війна – це поранення, які повністю змінюють життя. Про такі історії ми продовжуємо розповідати у проєкті "Краса в незламності". У березні ми поговорили з Євгеном Тюріним. Він – ветеран 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України, який у квітні 2022 року отримав поранення під час бою в Попасній.

Історія Євгена – один із тисяч прикладів, як адаптивний спорт стає важливим інструментом реабілітації для українських захисників. Адже в умовах російсько-української війни тисячі поранених воїнів потребують комплексної підтримки для повернення до повноцінного життя. У 2025 році Євген став одним з учасників Ігор Нескорених, чим вкотре довів, що наші захисники – незламні. Більше про його історію – за посиланням.

Наші розслідування

Наприкінці березня наша команда випустила два важливі матеріали. Один – про структуру ДЕСС, яка сприяє виїзду релігійних діячів з України. Інший – про теперішнє становище Тетяни Крупи та її родини. Де зараз корупціонерка року? Скільки таких, як пані Тетяна, вдалося викрити спецслужбам, і яка їхня подальша доля. А головне чи розірве корупційну поруку нова реформа Уряду?

Інтерв’ю 24

Інтерв'ю з Олександром Хоменком – лідером проєкту МУР.

Зараз проєкт МУР, започаткований Олександром Хоменком під час повномасштабної війни, перетворився на культурну ініціативу. Вже у лютому 2024 року команда випустила перший в Україні історичний альбом-мюзикл "Ти [Романтика]". У 17 композиціях, що пов'язані між собою сюжетом, слухачів переносять у часи розстріляного відродження – буремні для української літератури 1920-ті роки.



А щоб продовжити наближати українську літературу до сучасної аудиторії, показати проблеми, з якими стикалися письменники минулого і які залишаються актуальними сьогодні, МУР зняли фільм-спектакль, прем'єра якого в кінотеатрах відбудеться 10 квітня. Яка мета цього фільму? Хто став його ініціатором? Чи є конкуренти в МУР на українському ринку? Про все це – на Кіно24.

Розмова з підполковником ГУР Савенком.

Андрій Савенко – український військовий, спортсмен, віцепрезидент Всеукраїнської федерації рукопашного бою і підполковник ГУР розповів про розвиток та особливості перегонів на FPV-дронах, про те, як спорт допомагає військовим повернутись до повсякденного життя, про організацію змагань у пам'ять про полеглих Героїв України та виділив українських спортсменів, які є прикладами для інших. Повний текст – на Спорт24.

Вибір читачів

Що найбільше зацікавило нашу аудиторію цього місяця. Зібрали 10 найпопулярніших матеріалів:

Допомога фронту

У березні Фонд 24:

Передав пікап для полку К-2. Відтак один з найефективніших бойових підрозділів отримав автівку для виконання завдань.

Це один з найефективніших бойових підрозділів, командир – Герой України підполковник Кирило Верес. Хлопці масштабуються до окремого полку безпілотних систем, тому потрібно все – і люди, і техніка. Ми з вами допомогли їм з автівкою, а вони записали відео із подякою,

– йдеться на сайті фонду.

Передав навантажувач Volvo L120 для Kraken. Хлопці особливо цінують таку техніку, бо її важко роздобути, а користь від неї шалена. Буде допомагати рити капоніри і будувати укріплення.

Нам з вами цього разу навіть не довелося скидатися, бо цей навантажувач передали великі друзі України зі Швеції – неприбуткова організація HUG (Help Ukraine Gothenburg),

– йдеться на сайті Фонду 24.

Зараз маємо оперативно зібрати на 2 пікапи для 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis. Дуже бракує транспорту для мобільних груп, а завдань, особливо на Запорізькому напрямку, у них багато. Мета збору – 920 000 гривень. Долучитися до допомоги можна за посиланням.