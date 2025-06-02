Що читали українці у травні: підсумки місяця від редакції сайту 24 Каналу

Травень був насиченим важливими подіями. Саме в такі моменти найцінніше – мати точку інформаційної опори.

Ми продовжували розповідати історії, шукали відповіді на складні питання та вийшли на нові платформи, щоб бути ближчими до вас. Зібрали головне – в дайджесті 24 Каналу.

До теми Слухайте новини в дорозі: 24 Канал став першим українським новинним медіа в Apple CarPlay

Ще ближче до читача: новини 24 Каналу тепер в авто

У травні застосунок 24 Канал став доступним в Apple CarPlay. Це означає, що тепер наші новини можна слухати в дорозі – без реклами та зайвих кліків. Щоб почати користуватись сервісом, достатньо завантажити додаток 24 Каналу в AppStore та підключити смартфон до мультимедійної системи авто.

Ми адаптуємося до вашого ритму життя та пропонуємо максимально зручний формат споживання новин. Відтепер залишатися в курсі головного ще зручніше.

Зараз команда тестує аналогічний функціонал для Android Auto. Завантажити додаток можна на Google Play.

Понад 40 тисяч підписників у WhatsApp

У травні наша спільнота в WhatsApp зросла до понад 40 тисяч підписників. Наразі це найвищий показник серед українських новинних медіа.

Щодня наша команда працює над тим, щоб кожне повідомлення в месенджері було максимально лаконічним, оперативним та точним. Відбираємо головне. Без зайвого шуму та нагнітання. Дякуємо, що цінуєте це!

Унікальні кадри з обміну полоненими

У п'ятницю, 23 травня, між Україною і Росією почався обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Серед звільнених – військові ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Військово-морських сил, Повітряних сил. Також були звільнені воїни Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

Журналісти 24 Каналу стали свідками цього моменту. Ми були на місці та фіксували емоції, які не можна описати словами. Залишаємо посилання на ексклюзивний фоторепортаж.

Пряма трансляція з обміну: дивіться відео

Те, що має знати суспільство: розслідування 24 Каналу

У травні редакція 24 Каналу опублікувала кілька важливих розслідувань – про оборонну спроможність країни, вплив на реформи, і те, що насправді відбувається за стінами військових вишів.

Що кажуть курсанти про свої ВВНЗ. Понад 120 анкет, десятки розмов і один висновок – більшість проблем досі замовчується. Як виглядає буденність курсантів, що вони думають про навчання та яка позиція самих ВВНЗ, розбиралися автори 24 Каналу.

Реформи без контролю. Ми показали, як окремі "радники" можуть впливати на реформи і водночас отримувати контракти на сотні мільйонів гривень. Кейс реформи шкільного харчування – один із найпоказовіших.

Розслідування 24 Каналу про російське ракетне виробництво. Ми отримали документи зсередини оборонного холдингу Росії, верифікували дані з джерелами в Силах оборони та показали, скільки Х-101 росіяни вже можуть виробляти і які компанії забезпечують це контрабандними деталями.

Також доступна версія англійською для західної аудиторії.

"Життя після втрати": пам'ять, яка живе всупереч болю

У межах проєкту "Життя після втрати" продовжуємо ділитися історіями українців, які втратили рідних внаслідок війни. Про те, як жити далі, коли поруч немає найдорожчих і про речі, що додають сил.

Цього місяця спілкувалися з дружиною лейтенанта Павла Унгуряна Інною, Тетяною Ластович, яка втратила маму, брата і чоловіка, Оленою Байдіновою, яка попрощалася з коханим через чотири місяці після весілля, Юлією Месь – дружиною пілота F-16 з позивним "Мунфіш" та Маріанною Колос – матір'ю Назара "Грєнки" Гринцевича. Усі тексти – за посиланням.

Голоси з передової: військові про війну, тил і повернення

У травні багато спілкувалися з тими, хто дізнається про події з фронту не з новин. Своїм досвідом з нашими журналістами ділилися:

Богдан Цимбал "Вог" – боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азову", учасник оборони Маріуполя та Герой України. У війську він служить із 18 років. Військовослужбовець поділився, як відбувалися бої за Маріуполь та евакуація, чим займається зараз, що "Вог" думає про проблеми нашого суспільства.

Брати Кирило і Данило Яковлеви – військовослужбовці ЗСУ та громадські активісти з Харкова. Під час повномасштабної війни боролися з окупантами як снайпери та вели ютуб-канал, де публікували відео про військову службу. В інтерв'ю розповіли про те, як "випадково" стали снайперами, реформи в ЗСУ та якою зараз має бути мобілізація.

Максим з позивним "Алві" Ємельяненко – військовий бригади "Азов". За майже 10 років служби був бойовим медиком, зараз працює з дронами, пройшов бої у Маріуполі, полон та після обміну повернувся на службу на фронт. Військовий поділився своїм досвідом лікування, розказав про боротьбу з панічними атаками, внутрішній спокій, роботу з психологами та складнощі адаптації до цивільного життя.

Артем Овдієнко, ведучий 24 Каналу, який мобілізувався до лав Сил оборони України у березні 2024 року через систему рекрутингу, поділився досвідом трансформації від журналіста до військового, розповів про важливість братерства серед військових та розповів, яких людей сьогодні потребує українська армія.

Євробачення: ексклюзивні інтерв'ю

Напередодні головного пісенного шоу Європи поспілкувалися з учасниками конкурсу – про творчість, підготовку до виступів та підтримку України. Цьогоріч розмовляли з литовським гуртом Katarsis, польською співачкою Юстиною Стечковською та представником Норвегії Кайлом Алесандро.

Що читали найактивніше

Теми, які зібрали найбільше переглядів у травні, знову показали, що ви приходите до нас не лише за оперативними новинами, але й за відповідями на повсякденні питання і матеріалами для саморозвитку.

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