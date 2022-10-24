Ізраїль розуміє, що Україна – стратегічний друг, – політолог відповів, чи очікувати нам допомоги

В умовах збільшення обсягів іранської допомоги Росії Ізраїль може трансформувати свою позицію щодо підтримки України. Однак українській владі потрібно врахувати, що коригування позиції Єрусалима може відбуватися повільно.

Водночас фактор Росії все ще сильно впливає на розуміння Ізраїлем війни в Україні. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Експерт зазначив, що у ситуації з Ізраїлем Україні важливо розуміти принцип "ворог мого ворога – мій друг".

Чим більше Україна ворог Ірану, тим більше Україна потерпає від іранської зброї, тому що там мова уже навіть не про "шахеди", але й іранські ракети. Тим паче, Ізраїль розумітиме, що Україна – стратегічний і важливий друг, який бореться з Іраном. Але треба пам'ятати про те, що в Ізраїлі дуже великі проросійські настрої,

– пояснив оглядач.

За його словами, країна дуже залежна від російського приватного капіталу, який виходить з Росії або пов'язаний з Росією, а також Ізраїль служить для Росії "транзитною базою".

"Друг мого друга – теж потенційно мій друг": чим більше Україну підтримують США, а не тільки ЄС, тим більше Ізраїль перемикається на підтримку України. Тому тут виходить, що вороги Ізраїлю проявляють себе по співпраці з Росією, а друзі Ізраїлю – консолідуються навколо України", – додав аналітик.

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На його думку, саме тому Ізраїль, який займав позитивно-нейтральну позицію щодо України, багато допомагав по гуманітарній і медичній лініях.

"Я думаю, що Ізраїль еволюціонуватиме у бік впевненої підтримки України, але цей процес буде повільним", – резюмував Солонтай.

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