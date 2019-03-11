Після катастрофи в Ефіопії Китай тимчасово заборонив використання літаків Boeing 737 Max 8

У Китаї оголосили про зпровадження тимчасової заборони на використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях у зв'язку з катастрофою в Ефіопії.

Управління громадянської авіації КНР у документі зазначило, що обмеження буде офіційно скасовано лише після того, як компетентні органи країни опублікують відповідне повідомлення з цього приводу.

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З 18:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) тимчасово припиняються всі польоти цих авіалайнерів. Подібні заходи вживаються з метою забезпечення безпеки авіаперельотів Китаю,

– йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

Чи постраждали під час аварії громадяни України? У Міністерстві закордонних справ країни повідомили, що громадяни України не були пасажирами літака, який зазнав катастрофи у Ефіопії.