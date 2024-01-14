На Півдні збили 4 ракети під час атаки 13 січня: епічні кадри роботи наших захисників

Росія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Сили протиповітряної оборони працюють та збивають значну частину цілей над Україною.

Під час ракетної атаки 13 січня Сили оборони Півдня відпрацювали по 4 повітряних цілях. Ракети збивали у трьох регіонах України.

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Уламки впали на будинок

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 2 ракети типу Х-101/555 на Миколаївщині.

Уламки одної з них впали на житловий будинок в Баштанському районі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

️Крім цього, ще по одній ракеті подібного класу знищено на Дніпропетровщині і Кіровоградщині.

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, вийшли з ладу вже в повітрі. Руйнувань і постраждалих немає.

Робота сил протиповітряної оборони потрапила на відео. На кадрах можна побачити, як наші оборонці неба знищують ворожі ракети, які Росія спрямувала по нашій території.

Як на Півдні збивали ракети: дивіться відео

Росія атакує Україну ракетами