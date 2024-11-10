Путін хоче виторгувати 2 речі: чи будуть вигідні Трампу його умови

Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп постійно порушував питання завершення війни в Україні. Тому найближчим часом він шукатиме можливості його вирішення. Водночас Владіміру Путіну є що запропонувати Трампу для того, щоб укласти певну угоду.

Таку думку висловив 24 Каналу російський опозиціонер, політичний діяч Володимир Мілов, зазначивши, що для Путіна дуже важливо поставити війну на паузу. Також в російському МЗС заявили, якщо з боку США з'являться сигнали щодо врегулювання війни в Україні, то Росія буцімто зробить "максимум для того, щоб це проаналізувати і виробити відповідь".

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Путіну є що запропонувати Трампу

Мілов зауважив, що Росія для США є важливим джерелом напруги у різних куточках світу.

На Близькому Сході вона має вплив на певні проксі-сили, які атакують Ізраїль. Також вона бере активну участь у геополітичних іграх в Африці і там сформувала впливовий "пояс" – зокрема, контролює воєнні хунти в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо.

Росія допомагає Північній Кореї обходити санкції та вижити їй економічно в обмін на військову підтримку. Також вона є ключовим каналом комунікації з Китаєм. Тому Путін може продати себе як перемовник, зокрема, з Пекіном.

Також сьогодні США витрачають величезні кошти на підтримку трансатлантичної безпеки та гарантування безпеки партнерам по НАТО. Путін може пообіцяти Трампу зменшення взаємної напруженості, внаслідок якої США доведеться витрачати менше коштів на це,

– зауважив опозиціонер.

Путіну, на його думку, є багато чого запропонувати Трампу, щоб "виторгувати" Україну, адже він не має жодних можливостей її захопити.

Останні місяці він кидав усі ресурси, що в нього залишились, щоб захопити ще трохи української території та покращити переговорну позицію Росії,

– наголосив він.

Путін хоче виторгувати 2 речі:

заморозку конфлікту на чинній лінії боєзіткнення, щоб мати перепочинок;

послаблення санкцій, щоб мати можливість накопичити сили для підготування нового удару, яке може зайняти 2 – 3 роки.

"Також він спробує отримати максимум з можливого щодо обмеження суверенітету України. Зокрема, відмову від вступу до НАТО", – пояснив Володимир Мілов.

Зверніть увагу! Як пише видання The Telegraph, у "мирному плані" щодо війни в Україні Дональда Трампа може йтися про створення 1200-кілометрової буферної зони між Україною та Росією. Її охороняти мали б військові з європейських країн.

Для Трампа буде можливість подати це "перемир'я" як власну перемогу. Мовляв, війна "зупинилась", щоденних ракетних обстрілів немає, просування росіян – також. Це буде "Мінськ-3", вигідний і Путіну – як перепочинок, і Трампу – як піар.

Нагадаємо, що як вважає військовий експерт Роман Світан, Дональду Трампу не вдасться зупинити війну в Україні за 24 години, як він обіцяв раніше. Проте це могло б бути реальним, якби Україну одразу прийняли в НАТО і розмістили на її території ядерну зброю. Однак, за словами Світана, найближчим часом такого не буде.