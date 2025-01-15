Поблизу Черкас та на околицях працює ППО

Російські окупанти зранку 15 січня запустили ракети по Україні. Відомо, що біля Черкас та на околицях міста працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Біля Черкас працює ППО

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили ще близько 6 години ранку. О 6:55 в Повітряних силах попередили про небезпеку жителів регіону. Зокрема, там вказали про рух крилатої ракети в напрямку міста.

"Черкаси – в укриття!!! У вашому напрямку КР зі сходу", – ішлося в повідомленні.

Менше, ніж через 5 хвилин стало відомо про роботу протиповітряної оборони в регіоні.

Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО,

– повідомили журналісти.

Станом на 7:16 небезпека для регіону зберігається. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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Нагадаємо, що зранку 15 січня серія вибухів пролунала у Харкові. Там повідомляли про ракетну небезпеку для регіону.