Поблизу нафтопроводу на Дніпропетровщині виявили вибухонебезпечний предмет

Було виявлено вибухонебезпечний предмет поблизу нафтопроводу в Дніпропетровській області. Ситуація в енергосистемі стабільна, без дефіциту електроенергії.

Нафтопровід у Дніпропетровській області став місцем небезпечної знахідки – там виявлено залишки ракети та вибухонебезпечний предмет. Про це повідомило Міністерство енергетики 7 січня. На місце виїхали відповідні служби.

Дивіться також Окупанти обстріляли підстанцію та ТЕС на Донеччині: Мирноград опинився без світла та води

Енергосистема під контролем

У відомстві також зазначають: попри обстріли, енергосистема України працює без збоїв. Дві шахти в Донецькій області були знеструмлені, але генерація електростанцій достатня для задоволення потреб споживачів.

Енергосистема збалансована, ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються,

– повідомляє Міненерго.

Додамо, що внаслідок бойових дій було пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області, а також вимкнуто лінію ПЛ 110 в Харківській області, що призвело до знеструмлення споживачів.

Виклики для енергетики

Нещодавно речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк говорила про те, що атаки на енергетичні об'єкти, очевидно, ще попереду. Окупанти уже завдавали масованих ударів по наших містах цієї зими, однак енергетика не була під прямим прицілом. За словами спікерки, не виключено, що найближчим часом ворог спробує занурити нас в темряву, тому потрібно бути готовими до всього.

Одна з наймасованіших атак по Україні за останні тижні була 29 грудня. Сили протиповітряної оборони того дня збили 87 крилатих ракет та 27 ударних безпілотних літальних апаратів. Загалом всього росіяни запустили по Україні 158 повітряних цілей. Крім того, уже 2 січня загарбники атакували нашу державу 70 ракетами та 35 ударними дронами.

Водночас в Укренерго зазначали, що станом на цей час Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення струмом всіх споживачів. І важливо, що у нічні години мінімального споживання ми експортуємо 1 483 мегават-години до Словаччини, Румунії та Молдови, і на цьому заробляємо гроші до бюджету.

Станом на 10:50, 7 січня працівники шахт, які залишилися без електрики, перебувають в безпеці.