Погані речі можуть статися в Україні, – Моравецький про план Росії

Матеуш Моравецький закликав союзників НАТО "прокинутися" від очевидних спроб Росії дестабілізувати регіон. За словами прем'єр-міністра Польщі, Кремль має план, який полягає в роз'єднанні ЄС.

Політик констатував, що нещодавні події показали, як Кремль та його союзники хочуть "змінити геополітичну систему".

Важливо 115 тисяч військових, танки та артилерія, – Кулеба про війська Росії, які готові до нападу

Прикладом цього Моравецький назвав:

нарощування російських військ біля України,

різке зростання цін на газ,

кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

Погані речі можуть статися, наприклад, в Україні, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи,

– сказав він.

Російські війська біля України: головне

У жовтні американські видання помітили, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. Згодом цю інформацію підтвердили й в українському Міноборони. Там визнали, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Однак поспішили запевнити – ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія справді може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.

Зауважимо, що у випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.

Натомість міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що країна готова відправити своїх військовослужбовців до України на тлі накопичення російських військ на кордоні.