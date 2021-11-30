Погані речі можуть статися в Україні, – Моравецький про план Росії

30 листопада 2021 , 12:05
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Джерело:

ВВС

Матеуш Моравецький закликав союзників НАТО "прокинутися" від очевидних спроб Росії дестабілізувати регіон. За словами прем'єр-міністра Польщі, Кремль має план, який полягає в роз'єднанні ЄС.

Політик констатував, що нещодавні події показали, як Кремль та його союзники хочуть "змінити геополітичну систему".

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Прикладом цього Моравецький назвав:

  • нарощування російських військ біля України,
  • різке зростання цін на газ,
  • кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

Погані речі можуть статися, наприклад, в Україні, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи,
– сказав він.

Російські війська біля України: головне

  • У жовтні американські видання помітили, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. Згодом цю інформацію підтвердили й в українському Міноборони. Там визнали, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Однак поспішили запевнити – ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
  • Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія справді може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.

Зауважимо, що у випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.

Натомість міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що країна готова відправити своїх військовослужбовців до України на тлі накопичення російських військ на кордоні.

Автор: Альона Захарова