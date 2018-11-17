Погода у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухою, але водночас і прохолодною – загалом температура повітря становитиме 0 – +2 градуси.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на дорогах, окрім заходу, спостерігатиметься ожеледиця.

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"Вітер очікується переважно північний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, натомість на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів", – переконують синоптики.

За інформацією Укргідрометцентр, найменша температура у неділю очікується на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині – в усіх цих областях буде 0 – +2 градуси.

Прогноз погоди на неділю, 18 листопада, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3

Додамо, синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 листопада на півночі Київщини є можливим невеликий сніг, мокрий сніг.



Прогноз погоди в Україні на 18 листопада від Укргідрометцентру

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, у середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде суттєве ускладнення погоди. Також, зазначає вона, очікуються сильні опади та сильний вітер.