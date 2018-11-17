Прогноз погоди на 18 листопада: холодно, але опадів не буде
Погода у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухою, але водночас і прохолодною – загалом температура повітря становитиме 0 – +2 градуси.
Як повідомляє Український гідрометцентр, на дорогах, окрім заходу, спостерігатиметься ожеледиця.
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"Вітер очікується переважно північний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, натомість на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів", – переконують синоптики.
За інформацією Укргідрометцентр, найменша температура у неділю очікується на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині – в усіх цих областях буде 0 – +2 градуси.
Прогноз погоди на неділю, 18 листопада, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3
Додамо, синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 листопада на півночі Київщини є можливим невеликий сніг, мокрий сніг.
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада від Укргідрометцентру
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, у середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде суттєве ускладнення погоди. Також, зазначає вона, очікуються сильні опади та сильний вітер.