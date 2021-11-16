Поговорив зі Зеленським і дзвонив депутатам, – Аваков розповів, як йшов у відставку

Арсен Аваков заявив, що у розмові про відставку президент Володимир Зеленський запропонував йому "позайматися іншою роботою". За словами ексміністра, глава держави назвав декілька конкретних позицій.

На це колишній глава МВС відповів, що хоче відпочити та попросив почекати. Він пояснив, що не має бажання "йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується".

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Я домовлявся із депутатами, щоб голосів вистачило для відставки. Увечері обдзвонював усіх керівників груп, говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно,

– сказав Аваков.

Ексміністр також зазначив, що розмова про відставку з президентом пройшла "дуже по-дорослому"

Відставка Авакова: що відомо

Третина громадян України підтримала відставку Авакова з посади глави МВС.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу