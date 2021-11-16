Поговорив зі Зеленським і дзвонив депутатам, – Аваков розповів, як йшов у відставку
Джерело:"Українська правда"
Арсен Аваков заявив, що у розмові про відставку президент Володимир Зеленський запропонував йому "позайматися іншою роботою". За словами ексміністра, глава держави назвав декілька конкретних позицій.
На це колишній глава МВС відповів, що хоче відпочити та попросив почекати. Він пояснив, що не має бажання "йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується".
Читайте також МВС після Авакова: як працює новий міністр і що чекати від реформи силових структур
Я домовлявся із депутатами, щоб голосів вистачило для відставки. Увечері обдзвонював усіх керівників груп, говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно,
– сказав Аваков.
Ексміністр також зазначив, що розмова про відставку з президентом пройшла "дуже по-дорослому"Зверніть увагу! Третина громадян України підтримала відставку Авакова з посади глави МВС.
Відставка Авакова: що відомо
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.
- У кріслі міністра внутрішніх справ він просидів сім років і чотири місяці.
- За підрахунками аналітиків, Аваков на посаді виконав лише 39% обіцянок.
- Верховна Рада 15 липня проголосувала за звільнення Авакова з посади.
- На його місце народні депутати призначили Дениса Монастирського.