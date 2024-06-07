Ще один аргумент на користь нашої сміливості, – Зеленський про залякування Заходу росіянами

Володимир Зеленський висловився щодо постійних залякувань Заходу, які вже впродовж тривалого часу провадить Росія. Український очільник зазначив, що це ще один аргумент на користь сміливості західного світу.

Про це президент України заявив у своєму виступі перед Національними зборами Франції. Зеленський також наголосив, що вільний світ усе ще може виграти битву з агресором, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав про протидію російським погрозам Заходу

Український очільник наголосив, що коли 6 червня з Росії прозвучали прямі погрози Франції, це стало лиш ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості.

Аргументом на користь того, щоб жодне зло у світі, не мало зухвалості протиставляли себе Франції та проголошувати французів військовими цілями,

– зазначив Зеленський.

На питання, чи може Україна все ще виграти цю битву, президент сказав, що, безпечно, так, ми можемо.

"Україна, а отже Європа, Європа, а отже Франція. Я впевнений у цьому так само як Франція. Ця країна вірила у свободу ще тоді, коли День "Д" (День висадки союзників у Нормандії – 24 Канал) ще не відбувся, але той день висадки, як і день Європейської перемоги був неминучий", – сказав глава держави.

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