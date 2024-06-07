Ще один аргумент на користь нашої сміливості, – Зеленський про залякування Заходу росіянами
Володимир Зеленський висловився щодо постійних залякувань Заходу, які вже впродовж тривалого часу провадить Росія. Український очільник зазначив, що це ще один аргумент на користь сміливості західного світу.
Про це президент України заявив у своєму виступі перед Національними зборами Франції. Зеленський також наголосив, що вільний світ усе ще може виграти битву з агресором, передає 24 Канал.
Цікаво Зеленського спитали, чи сподівається він на "нормандську висадку" в Україні
Зеленський сказав про протидію російським погрозам Заходу
Український очільник наголосив, що коли 6 червня з Росії прозвучали прямі погрози Франції, це стало лиш ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості.
Аргументом на користь того, щоб жодне зло у світі, не мало зухвалості протиставляли себе Франції та проголошувати французів військовими цілями,
– зазначив Зеленський.
На питання, чи може Україна все ще виграти цю битву, президент сказав, що, безпечно, так, ми можемо.
"Україна, а отже Європа, Європа, а отже Франція. Я впевнений у цьому так само як Франція. Ця країна вірила у свободу ще тоді, коли День "Д" (День висадки союзників у Нормандії – 24 Канал) ще не відбувся, але той день висадки, як і день Європейської перемоги був неминучий", – сказав глава держави.
Як Росія погрожувала Франції
- Французькі ЗМІ повідомили, що президент Макрон близький до того, щоб оголосити про створення коаліції військових інструкторів. Очікується, що це оголошення припаде на майбутній візит президента України Зеленського до Франції. Цікаво, що опитування, проведені серед французького населення, свідчать про готовність підтримати розгортання французьких військ в Україні.
- За даними ЗМІ, Франція спочатку відрядить невелику групу персоналу для оцінки потенціалу нової місії. Після цієї оцінки країна має намір відправити більшу групу з кількох сотень інструкторів. Програма навчання буде зосереджена на техніці розмінування, обслуговуванні техніки і технічному досвіді для військових літаків.
- Однак Москві це не сподобалося, то Кремль пригрозив іноземним інструкторам, яких можуть відправити в Україну, заявивши, що вони не будуть застраховані від потенційних російських атак. Речник Кремля Пєсков повторив позицію країни з цього питання, наголосивши на потенційних наслідках для тих, хто до цього причетний.
- Заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, реагуючи на заяви Росії, зазначив, що ці слова не залишаться без відповіді. За його словами, наразі французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати