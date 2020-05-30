Вранці 29 травня у Броварах здійнялася перестрілка, в якій брали участь понад 100 людей. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео затримання одного з бандитських угруповань.

Відео спецоперації

Затримання зловмисників здійснював спецпідрозділ поліції КОРД. Відео спецоперації Геращенко оприлюднив у фейсбуці.

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Робота спецпідрозділу поліції КОРД по затриманню броварського угруповання, що було вчора однієї зі сторін кримінальних розбірок з контролю за маршрутними перевезеннями,

– написав Геращенко.

Він нагадав, що 30 травня у Броварському суді визначають запобіжний захід для 21 затриманого у перестрілці. Геращенко додав, що поліція та прокуратура вимагають для всіх затриманих "тітушек" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

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