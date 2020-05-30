Поліція затримала підозрюваних перестрілки у Броварах: відео спецоперації
Вранці 29 травня у Броварах здійнялася перестрілка, в якій брали участь понад 100 людей. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео затримання одного з бандитських угруповань.
Відео спецоперації
Затримання зловмисників здійснював спецпідрозділ поліції КОРД. Відео спецоперації Геращенко оприлюднив у фейсбуці.
Що було раніше У Броварах сталася масова стрілянина: останні новини – фото (+18), відео
Робота спецпідрозділу поліції КОРД по затриманню броварського угруповання, що було вчора однієї зі сторін кримінальних розбірок з контролю за маршрутними перевезеннями,
– написав Геращенко.
Він нагадав, що 30 травня у Броварському суді визначають запобіжний захід для 21 затриманого у перестрілці. Геращенко додав, що поліція та прокуратура вимагають для всіх затриманих "тітушек" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.
Стрілянина у Броварах: останні новини
- У Броварах, що на Київщині, вранці 29 травня сталася масова стрілянина. У ній взяли участь понад 100 людей, які займаються пасажирськими перевезеннями.
- Поліція затримала вже 28 учасників стрілянини. Відомо про щонайменше трьох поранених.
- Ймовірною причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Журналіст Дмитро Гнап заявив, що поліція могла запобігти цьому. Адже місцеві жителі ще два дні тому писали у соцмережах про агресивну політику одного з перевізників.
- На місці поліцейські вилучили зброю. За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
- У МВС додали, що на Київщині ввели план-перехоплення через перестрілку у Броварах. Серед затриманих двоє – місцеві, решта – жителі Вінниччини.
- 30 травня у Броварському міському районному суді обирають запобіжні заходи для організаторів та учасників стрілянини, яка відбулася 29 травня 2020 року.