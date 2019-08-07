Політв’язень Стешенко повернувся до України: як він пережив катування росіян

Після понад року полону додому нарешті повернувся політв'язень зі "списку Сенцова" Олександр Стешенко. Чоловіка затримали на кордоні з окупованим Кримом. А опісля помістили уже у підвал ФСБ, де три місяці катували. Чоловіка змусили зізнатися в екстремізмі, але вже на суді українець від вибитих силою показів відмовився.

Як Стешенка катували у полоні?

Олександр за рік і майже 4 місяці вперше вдома. У квітні 2018 року він поїхав до друга в Крим. Проте опинився в катівні ФСБ.

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Спочатку харків'янина заарештували за нібито хуліганство. Далі 3 місяці підвалу, де вибивали зізнання в екстремізмі. Звільнений політв’язень розповідає, що його били, душили кульками чи пакетами, били електричним током та поливали водою.



Олександр Стешенко / фото Харків.UA

Росіяни закидали йому те, що Стешенко із членами Меджлісу Олександр планував теракти в Криму. Чоловіка навіть змусили обмовити людей, яких він не знав. А відсидів Олександр, мовляв, за те, що підпалив дім проросійського Муфтія. Такою брехнею на окупованому півострові розпалюють ворожнечу та підривають довіру до проукраїнських людей.

Мама Стешенка померла за півтора місяці до повернення сина

Живого сина не змогла дочекатися його мама. Її не стало півтори місяця тому.

Якби Саша був удома, ми могли б матір зберегти. А так ми її втратили! Нам його не вистачало. Смерть сталася через нерви,

– сказала бабуся Софія Яценко.

28-річного хлопця звільнили достроково. Бабуся Сашка плаче. Каже: не відпустить його ні на крок і прагне нагодувати. До того ж, до полону Сашко вчився на 3 курсі університету. Що робитиме зараз – не знає. Не виключає, що буде допомагати таким як і сам – бранцям Кремля.

Що відомо про "список Сенцова"?У 2018 році український політичний в'язень Росії Олег Сенцов оголосив голодування. Як наслідок стан його здоров'я суттєво погіршився і були великі сумніви щодо того, чи виживе бранець.



Згодом він пообіцяв припинити голодування, якщо російська влада звільнить "усіх полонених українців". Його адвокат Дмитро Дінзе зазначав, що їх число становить 64. При цьому точний список бранців не наводився, відомо лише, що самого Сенцова серед них не було. В українських ЗМІ з'являлися найбільш різноманітні версії цього списку.