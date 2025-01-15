Понад 40 ракет: росіяни цілились по газовій інфраструктурі та енергетиці, – Зеленський

Російські війська вранці 15 січня атакували ракетами Україну. Серед цілей ворога були газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на масований удар по Україні

Вранці 15 січня Росія скоїла черговий масований удар по українських містах.

Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено,

– ідеться в повідомленні президента.

Крім цього, за ніч було понад 70 російських ударних дронів. "Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи", – додав глава держави.

Президент наголосив, що ми постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита. За його словами, партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.

"Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", – додав Зеленський.

Лідер країни висловив вдячність всім, хто допомагає нашій державі. "Але йдеться не тільки про нашу державу. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", – резюмував гарант.

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Зазначимо, що в різних регіонах України сьогодні зранку лунали вибухи. Так, гучно було на Хмельниччині. Так, там близько 07:34 прогриміли вибухи.

Також відомо, що біля Черкас та на околицях міста працювали сили ППО. Вибухи чули і на Івано-Франківщині. Зазначимо, що невдовзі голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук вказала, що було ціллю росіян під час атаки. Так, на Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Де ще пролунали вибухи і які наслідки, читайте в матеріалі 24 Каналу. Зазначимо, що окупанти також і вночі тероризували жителів України, запускаючи "Шахеди".

Також стало відомо, що зафіксовано влучання на Львівщині. Так, під час ранкової тривоги ворог атакував регіон крилатими ракетами.

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями, про що повідомили в ОВА.