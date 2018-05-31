Популярний бренд Nike зняв рекламу в Україні: ефектне відео

Бренд спортивного одягу Nike звернулись за послугами до української телестудії та зняли ефектний ролик неподалік Києва. Відео з'явилось у мережі та вже викликало чимало схвальних відгуків.

Виконавчим продюсером реклами виступила українська Family Production. Талановиті режисери творчо підійшли до створення кількахвилинного відео та обрали для зйомок кар'єр чинного заводу "СБК-Озера", що розташований неподалік Києва. Про це повідомляє Dazed.

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Ефектний ролик зняли для реклами спортивної колекції бренду Nike, яку створив нью-йоркський дизайнер Метью Вільямс. Вбрання розробляли, впроваджуючи новітні технології та тренди. Відтак особливість стильного вбрання стала основою для відео. Зокрема, французький візуальний художник і режисер Тібо Греве показав як одяг може змінити людину, допомогти їй не зупинятись, стимулювати до випробувань можливості свого тіла.

У цьому відео режисер досліджував потенціал руху в різних візуальних вимірах, а також силу і універсальність колекції,

– розповіли у виданні.

Класичні кросівки, футболки та легінси в поєднанні з аксесуарами – такою постає нова колекція Nike. Водночас дизайнери пропонують сучасну перспективу.

Дивіться рекламу Nike, зняту неподалік Києва (відео):