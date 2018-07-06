Популярний влітку предмет серйозно шкодить здоров'ю

Часте використання пластикових трубочок для напоїв може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Зокрема, вони можуть спричинити розвиток карієса, здуття живота і споживання деяких отруйних для організму хімічних сполук.

Як повідомляє The Washigton Post, причиною негативних наслідків пиття через соломинку полягає у потраплянні повітря до травного тракту.

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"Коли я консультую своїх клієнтів, які скаржаться на карієс і здуття, я завжди запитую їх про звички, такі як пиття через соломинку. Деякі з них відчули значне полегшення після відмови від трубочок, а також від двох інших речей, які сприяють попаданню повітря в травний тракт – газованої води і жувальної гумки", – пояснила дієтолог Крісті Бріссет.

Окрім того, поліпропілен, з якого виготовлені трубочки, теж становить небезпеку для здоров'я.

Вчені під час дослідження з'ясували, що хімічні елементи з поліпропілену можуть потрапляти в рідини і вступати у з'єднання, що знижують рівень естрогену (група стероїдних гормонів, що виробляється в основному фолікулярним апаратом яєчників у жінок).

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