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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Популярний влітку предмет серйозно шкодить здоров'ю

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Популярний влітку предмет серйозно шкодить здоров'ю
Популярний влітку предмет серйозно шкодить здоров'ю / unsplash.com

Часте використання пластикових трубочок для напоїв може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Зокрема, вони можуть спричинити розвиток карієса, здуття живота і споживання деяких отруйних для організму хімічних сполук.

Як повідомляє The Washigton Post, причиною негативних наслідків пиття через соломинку полягає у потраплянні повітря до травного тракту.

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"Коли я консультую своїх клієнтів, які скаржаться на карієс і здуття, я завжди запитую їх про звички, такі як пиття через соломинку. Деякі з них відчули значне полегшення після відмови від трубочок, а також від двох інших речей, які сприяють попаданню повітря в травний тракт – газованої води і жувальної гумки", – пояснила дієтолог Крісті Бріссет.

Окрім того, поліпропілен, з якого виготовлені трубочки, теж становить небезпеку для здоров'я.

Вчені під час дослідження з'ясували, що хімічні елементи з поліпропілену можуть потрапляти в рідини і вступати у з'єднання, що знижують рівень естрогену (група стероїдних гормонів, що виробляється в основному фолікулярним апаратом яєчників у жінок).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Гігієна
Джерело: 24 Канал
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