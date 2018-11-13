Порошенко все ж зустрівся з представниками УПЦ МП, – ЗМІ

Президент України Петро Порошенко, після того як йому архієреї Української православної церкви Московського патріархату відмовили у зустрічі, все ж провів перемовини з представниками цієї церкви, щоправда лише з тими, хто підтримує надання Томосу Україні та створення Єдиної помісної церкви.

Про це пише "Громадське" з посиланням на джерела в Адміністрації Президента.

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"Президент Петро Порошенко увечері 13 листопада зустрівся із представниками групи архієреїв Української православної церкви Московського патріархату, які підтримують надання Україні Томосу та створення Єдиної помісної української церкви", – зазначають журналісти.

Як зауважив співрозмовник ресурсу ієрархів було більше ніж три особи, щоправда точну кількість він відмовився називати.

"Під час зустрічі представники УПЦ МП, які не підтримали рішення Собору Московського патріархату про розрив відносин з Константинополем, "розповіли про тиск з боку керівництва УПЦ МП", – додав він.

Нагадаємо, 13 листопада була запланованою зустріч Президента України Петра Порошенка з архієреями УПЦ МП: захід мав пройти у Києво-Печерській Лаврі. Однак згодом стало відомо, що вона так і не відбулася, оскільки на переконання оточення президента, у Лаврі нічого не планувалося, відтак він очікував на священнослужителів в Українському домі.



Згодом у філії РПЦ в Україні заявили, що від перемовин у Лаврі відмовився саме гарант. Також тут зауважили, що у той час, на який у них було призначено зустріч із Порошенком, вони провели екстренне засідання Священного Синоду. Водночас у Московському Патріархаті не відкинули імовірність нових зустрічей з президентом, але вони мають відбуватися на церковній території.



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