Порошенко здійснив візит до Сербії: президент України підбив підсумки перемовин з Вучічем

3 липня Президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Сербії. У Белграді український гарант зустрівся з очільником країни Александаром Вучічем.

Підсумки перемовин український гарант підбив на спільній з президентом Сербії прес-конференції.

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"Україна та Сербія немає жодних проблем у двосторонніх взаєминах. Ми рішуче їх знімаємо, ми рішуче розвиваємо двостороннє співробітництво в економічній, політичній, культурній, гуманітарній і безпековій сферах", – підкреслив український лідер.

За його словами, під час зустрічі з сербським колегою було мовлено, зокрема, про співпрацю між країнами щодо європейської інтеграції як Сербії, так і України.

Нам надзвичайно важливо вивчити досвід Сербії у проведенні реформ. Ми домовилися обмінюватися позитивними напрацюваннями, які є у наших урядах. Хочу наголосити, що лише кілька тижнів тому ми домовилися про те, що ми підпишемо угоду, яка продовжує термін безвізового перебування громадян Сербії в Україні та громадян України у Сербії. І я є упевненим, той документ, який сьогодні підписано буде відігравати дуже важливу роль у комунікації між нашими народами,

– зауважив Порошенко.

Крім того, він зазначив, що Україна та Сербія домовилися створити комісію, яка буде вивчати спільні політичні події їхньої історії.

"Дуже важливим є і другий документ, який було підписано. Він має на меті ефективну боротьбу з корупцією, а саме обмін даними між митними органами України та Сербії задля підвищення боротьби з корупцією. Я прагну, аби такий самий документ Україна підписала з усіма своїми торговельними партнерами", – додав український президент.

Також політик повідомив, що товарообіг між країнами нарощується та у першому кварталі 2018 року він зріс на 34%.

"Єдине, що мене влаштовує, – більшість усього товарообігу складає лише чорна металургія, яка концентрується на одному підприємстві у Сербії. І на тому бізнес-форумі, який ми спільно з паном президентом організували, будемо інформувати підприємців про важливість вкладення грошей у Сербію та сербські гроші – в Україну. Дуже важливо, щоб серед перших були сербські підприємці, які є готовими вкладати гроші у харчову промисловість, оскільки нам бракує сербських ресторанів. Крім того, інвестиції є потрібними у фармакологічну, переробну та машинобудівну промисловості", – констатував український лідер.

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Водночас він сподівається, що цьому буде сприяти завершення переговорів про створення вільної торгівлі та прискореному вступу Сербії у Всесвітню організацію торгівлі.

"Ми також домовилися про те, що найближчим часом буде скликано нашу міжурядову комісію. Ми домовилися, що лише за двома позиціями – зерно та кукурудза – будуть заходи, що захищатимуть сербський ринок. Тут причини є зрозуміли. А щодо решти ми прибираємо буду-які бар’єри, тобто буде вільна торгівля", – переконує Порошенко.

Як каже Президент України, було обговорено і деякі питання культурно-гуманітарної співпраці.

Ми вирішили питання щодо прискорення встановлення пам’ятника батьку української нації Тарасові Шевченку у Новому Саді. Сподіваюся, що вже під час наступного візиту ми зможемо спільно з паном президентом відкрити цей момент. Ми надзвичайно є задоволеними співпрацею у галузі освіти. Сьогодні моїм рішенням і рішенням Міносвіти виділено десятки стипендій для сербських студентів, які бажають навчатися в українських закладах вищої освіти. Таке ж практикується і з боку Сербії, тобто також виділено стипендії для українських студентів,

– заявив він.

Наостанок Порошенко сповістив, що сфера співпраці між Україною та Сербією – дуже велика: починаючи від державної, культурної, гуманітарної, медичної, військово-технічної тощо співпраці та завершуються різними формами міжпарламентського співробітництва.