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      Посеред дня у центрі Львова застрелили чоловіка

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      У центрі Львова сталось вбивство / facebook.com

      У центрі Львова невідомі вбили нелегального валютника. Поліція ввела в місті та по всій області план перехоплення "сирена".

      Інцидент стався близько 10 ранку на вулиці Академіка Павлова у центрі Львова, повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

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      За даними правоохоронців, нападників було декілька. Озброєнні зловмисники напали на двох львів’ян. 49-річний чоловік загинув на місці. Вбивці з місця злочину втекли, ймовірно, на автомобілі Ford Mondeo світло-сірого чи сріблястого кольору.

      Поліція ввела в місті та по всій області план перехоплення "сирена". На всіх виїздах зі Львова озброєні поліцейські перевіряють всі підозрілі автомобілі.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Львова Стрілянина Кримінал Кримінальні новини
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