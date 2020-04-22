Посеред дня у центрі Львова застрелили чоловіка

У центрі Львова невідомі вбили нелегального валютника. Поліція ввела в місті та по всій області план перехоплення "сирена".

Інцидент стався близько 10 ранку на вулиці Академіка Павлова у центрі Львова, повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Читайте також Драма у Кривому Розі: чоловік розстріляв молоду пару та вистрибнув з 8 поверху

За даними правоохоронців, нападників було декілька. Озброєнні зловмисники напали на двох львів’ян. 49-річний чоловік загинув на місці. Вбивці з місця злочину втекли, ймовірно, на автомобілі Ford Mondeo світло-сірого чи сріблястого кольору.

Поліція ввела в місті та по всій області план перехоплення "сирена". На всіх виїздах зі Львова озброєні поліцейські перевіряють всі підозрілі автомобілі.