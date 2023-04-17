У майбутньому ми до цього маємо прийти, – Веніславський відповів, чи будуть повістки в "Дії"

На сьогодні в Україні не мають можливості видавати повістки через "Дію". Однак у майбутньому це може бути реалізовано.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський, інформує 24 Канал. За його словами, повістки в "Дії" з’являться, але не в короткостроковій перспективі.

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Чи будуть повістки в "Дії"

Веніславський вважає, що потенційно в майбутньому ми маємо прийти до цифрових повісток у "Дії", оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле.

Однак на сьогодні це лише проєкти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати, обговорювати, але говорити про їх застосування, я думаю, це передчасно,

– наголосив він.

Втім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" не буде.

"Послуги немає ані в розробці, ані в планах", – зазначив він.

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