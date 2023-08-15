Повітряна тривога в Україні: росіяни запустили ракети з Каспійського моря

В Україні вночі 15 серпня лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став запуск ракет Х-101 або Х-555 з району Каспійського моря.

24 Канал закликає негайно пройти в укриття та перебувати там до кінця тривоги. Адже це може зберегти вам життя і врятувати від небезпеки.

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Що відомо про повітряну тривогу 15 серпня

Які є базові правила безпеки під час повітряної тривоги

В Україні майже півтора року триває повномасштабна війна, а люди, часом, продовжують нехтувати базовими правилами безпеки. Важливо пам'ятати, що заздалегідь продумані особисті правила безпеки під час тривоги – ваше збережене життя.

Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.

Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.

Однак якщо укриття немає поруч, то можна сховатися і в власному будинку. В такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор.

Якщо тривога застала вас у громадському місті, важливо пам'ятати, що всі заклади та громадський транспорт припиняють свою роботу під час тривоги. Тому варто подбати про пошук укриття, місце розташування якого зазвичай вказано на мапі громадського закладу.

Варто зазначити, що час на реагування тривоги є доволі обмеженим. Усе залежить від розташування вашого міста до лінії фронту, а також типу випущеної зброї.

Важливим аспектом є й інформаційна безпека. Дослухайтеся лише до офіційних джерел, а також зберігайте холодний розум та стійкість.