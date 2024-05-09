В Києві пролунала тривога під час зустрічі Зеленського з президенткою Європарламенту

Вдень 9 травня Володимир Зеленський і президентка Європарламенту Роберта Мецола виступали на спільній пресконференції у Києві. В цей момент у столиці оголосили повітряну тривогу.

Момент оголошення повітряної тривоги потрапив на відео, передає 24 Канал. Через небезпеку пресконференцію політиків довелося достроково завершити.

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Повітряна тривога 9 травня

Глава держави також запитав Мецолу, які у неї відчуття від звуків сирени. На це президентка Європарламенту відповіла, що почувається стривоженою.

І це 9 травня. Це їхнє (росіян, – 24 Канал) реальне ставлення до боротьби з нацизмом. Ця їхня реальність, вона ось така,

– лаконічно додав глава держави.

Після цього пресконференція, яка проходила на подвір'ї Офісу Президента, була завершена.

Під час зустрічі політиків пролунала повітряна тривога / Відео: "Радіо Свобода"

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у День Європи взяла участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів. На заході також були присутні Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, народні депутати, урядовці, представники українських та іноземних органів самоврядування.

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