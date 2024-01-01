У Дніпрі чули потужні вибухи: над містом збили ворожу ракету

Російські загарбники ввечері 1 січня пустили на Дніпро ракету. Зрештою у місті пролунали потужні вибухи.

За попередніми даними це може бути пов'язано з роботою протиповітряної оборони. 24 Канал закликає дніпрян іти в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив , що українська протиповітряна оборона збила російську ракету. За словами Лисака, цю ворожу ціль нівелювало Повітряне командування "Схід" у Дніпровському районі.

Повітряна тривога у Дніпрі пролунала близько 16 години 54 хвилини. Тоді Повітряні сили попереджали жителів міста про рух ворожої цілі з повітря.

Ракета в напрямку Дніпра!

– написали у Повітряних силах.

За даними моніторингових телеграм-каналів, це могла бути ракета типу Х-59, яку окупанти запустили з тимчасово окупованих територій нашої держави. Через кілька хвилин у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

За попередніми даними, по ворожій цілі відпрацювала українська протиповітряна оборона. Станом на 17:07 повітряна тривога по всій Дніпропетровській області ще триває.

У Києві й кількох областях була загроза "Шахедами"

Тим часом у Києві та ще кількох областях на Півночі України також лунав сигнал повітряної тривоги. Це було пов'язано із загрозою атаки російсько-іранськими безпілотниками типу "Шахед".

Згодом у Київській області активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях. Далі вибухи пролунали й у самому Києві, також пов'язана із роботою українських захисників неба по "Шахедах".

Варто зазначити, що цього дня російські окупанти також двічі підіймали у небо свої літаки МіГ-31К з аеродрому Моздок у Північному Кавказі. Ці повітряні судна є потенційними носіями гіперзвукової ракети "Кинджал", через що сирени лунали по всіх областях України. Перша тривога лунала більш ніж 2 години, а інша – близько 40 хвилин.