Проведення відкритого та прозорого аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами вимагали на мирній акції протесту працівники одного із найбільших в Україні виробників цементу, бетону та заповнювачів – ПрАТ "Кривий Ріг Цемент".

Промисловці стверджують, Держгеонадр України не надає пріоритетної можливості позмагатися за право отримати ліцензію на видобуток вапна у Мар`янському родовищі, що на Дніпропетровщині. Натомість, без конкурсу готові надати право експлуатації кар`єра компанії-посереднику, яка не є виробником цементу. Таке рішення змусить "Кривий Ріг Цемент" купувати потрібну сировину за завищеною ціною, і призведе до втрати його конкурентоспроможності на ринку.

Компанія "Ферамет", яка зараз обманним шляхом хоче отримати ліцензію, купували вапняк на інших кар'єрах і перепродували нашому підприємству. Ми вимагаємо, щоб згідно з новим законодавством, згідно з новими правилами, ліцензії видавалися на аукціоні, в якому може взяти участь будь-яка компанія, яка робить найкращу пропозицію,

– пояснив голова правління ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" Ігор Завіновський.

Про бажання розвивати та створювати робочі місця на Мар`янському родовищу вапняків заявляли десятиліттями правопопередники "Кривий Ріг Цементу". Підтверджують це і у профільній Асоціації.

"Цей кар'єр придатний і економічно, і фінансово, і логістично для виробництва цементу. Незважаючи на аргументацію, цифрами і фактами дозвіл на розробку родовища отримала компанія посередник, яка профільно не виробляє продукцію", – сказав виконавчий директор Асоціації виробників цементу України Роман Скільський.

"ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" вважає, що має усі законні підстави розраховувати на участь, аукціоні, що дозволить і виконати вимоги закону, і поповнити державну скарбницю", – зазначив керівник юридичного відділу ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" Владислав Леонов.

Промисловці сподіваються, що комісія Держгеонадр України врешті оголосить про відкриття аукціону з продажу ліцензій. Адже втрата можливості самостійно добувати сировину може суттєво вплинути на економічне становище підприємства, від якого залежить близько тисячі його працівників та соціальний розвиток регіону.