Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским

Мы ездили по украинским селам. Не коттеджным поселкам под Киевом, а настоящим селам в глуши – 100-120 км от Киева в сторону Харькова. Ниже – некоторые впечатления.

Почти все жители глухих украинских сел – крайне бедные люди. Бедность – это не порок, а факт в котором лучше всего проявляется реальная картина уровня жизни в стране. В городах, особенно в Киеве – напрочь теряется связь с реальностью, а в селе она видна с первой же хаты.

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Села сильно зависят от своих жителей: чем меньше уровень доверия между соседями – тем выше заборы и наоборот. В некоторых селах глухие заборы заменены на ограды. Соответственно и хаты выглядят более аккуратно и празднично.

Уровень доверия в селах формируется исключительно живым примером и никак иначе. Чем больше для своего села делает Голова – тем быстрее люди начинают доверять друг другу и заботиться об общественных местах. Самостоятельно делать что-либо для всех, а не для себя – считается неправильным и будет воспринято с подозрением, будто вы хотите стать главным и соответственно воровать, как остальные.

Почти везде дороги убиты настолько, что проехать по ним без последствий может только местный житель, который знает все ямы и выбоины. Москвичи и жигули, которые ползут по трассам 50 км/ч по правой, тут живо обгоняют и подрезают, лихо объезжая очередную лужу.

По дорогам можно судить о том, много ли ворует местный Голова. В некоторых селах, где дороги более менее заштопаны, сразу же начинается развитие: ремонтируются клубы, открываются магазины и продуктовые лавки, растут цены на жилье. Чем больше ворует местный Голова – тем хуже дороги, хуже общественные пространства, выше заборы и быстрее село приходит в упадок.

В селах свой темп жизни. Люди встают рано и ложатся с закатом. Весь день пролетает в заботах о поле, домашней скотине, готовке и уборке в хате. Еду себе готовят неприхотливую, часто едят на скорую руку. Летом почти весь день проводят во дворе или на поле. Зимой сидят в хате – вяжут, вышивают, мастерят, читают, смотрят телевизор и пьют. Ходят друг к другу в гости и обсуждают местные сплетни – некий аналог социальной сети.

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Пьют многие, начиная с 20 лет. Ассортимент водки в сельском магазине почти всегда превышает ассортимент хлеба или чая. Большинство по старинке пьет самогон, водку открывают по праздникам. До сих пор принято судить о качестве алкоголя по наличию либо отсутствию головной боли на утро.

Человек с трактором – это местный Илон Маск. Считается, что трактор есть только у обеспеченных селян. Трактор приносит доход за счет того, что его сдают в аренду – вскапывать поля. Владелец трактора всегда воспринимается чуть более продвинутым человеком, чем остальные. Если у вас есть трактор и активная жизненная позиция – вы можете стать Головой села.

В селах стало мало коров. Держать корову стало невыгодно и несоизмеримо тяжело в сравнении с деньгами, которые можно выручить за литр молока. Молоко сдают фермам, которые демпингуя, опускают закупочную цену. Дошло до того, что корову многие держат только по привычке.

Шиком считается, когда приезжают дети из Киева. Это замечают соседи и видят проходящие мимо дома селяне – по припаркованному во дворе автомобилю. Марка автомобиля не играет никакой роли – для пожилых людей все иностранные автомобили восхитительны в своей недоступности.

Дети же, в свою очередь, неумело и смешно помогают родителям на полях. Вроде и труд копеечный в итоге, и отказаться нельзя. Вот и стоят городские словно контуженные – с лопатами и граблями в поле. Но больше всего радости такие поездки приносят внукам, которые с криками радости бегают между взрослыми. Детям и жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем многим из нас.

Природа летом прекрасна настолько, что сравнения трудно подобрать: здесь и Норвегия со своими мини-фьордами, и Флорида с тысячей оттенков зеленого, и Тоскана со своими желто-зелеными холмами и пасторальными домиками. Правда, виноградников нет и вряд ли когда-либо появятся.

Ночь нежна и светла, над полями пшеницы туман, вокруг абсолютная тишина – все мирно спят. Изредка деревья будит ветер и шелест листвы звучит как симфония. Звезды близки, небо ночное безгранично. В 4 кричат первые петухи и сразу начинает светать.

Одну ночь мы спали в палатке и это было невероятно. Берите детей и езжайте в село. Это самый лучший подарок, который вы можете сделать своим близким и собственной нервной системе. Рекомендуем всем.

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