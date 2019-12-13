Правоохоронці обшукали квартиру Мухарського, який підтримав Антоненка у справі Шеремета

Правоохоронці влаштували обшуки у квартирі українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) в ніч проти 13 грудня на Подолі в Києві. Цю квартиру артист здає в оренду, тож сам там не мешкає.

"Сьогодні (13 грудня) вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин!!! Подробиці – згодом", – написав Мухарський у фейсбуці.

Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

Напередодні артист виклав у фейсбук відеозапис, у якому підтримав підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка (ветерана війни на Донбасі та музиканта Riffmaster). Мухарський разом з Антоненком виступали на Донбасі для військових.

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На відео артист зачитав підозру слідства Антоненку у вбивстві Шеремета: "Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультра націоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розпалював у суспільстві міжнаціональну ворожнечу. Прагнучи робити свої погляди об’єктом громадськості, що бла бла бла бла бла бла бла…"

Це один з найсмішніших елементів шоу, яке нам представила влада під керівництвом керівника "Студії "Квартал 95", а за сумісництвом Президента України Володимира Зеленського. Треба віддати належне – з креативом і сценарними кадрами у них все гаразд,

– сказав у ролику Мухарський.

Він також звинуватив владу і правоохоронців у порушенні презумпції невинуватості. На думку думку артиста, це спланована акція атаки проти захисників України.

"Андрію, друже Riffmaster, передавай вітання своїм друзям. Тримайтеся. Вся бойова, вся мистецька Україна на твоєму боці. Я гадаю, що час все розставить на свої місця", – додав Мухарський.

Дивіться відео, на якому Мухарський підтримує Антоненка: ненормативна лексика 18+

Які докази має слідство щодо Антоненка у справі Шеремета

Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – волонтерка-медик Юлія Кузьменко.

Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.

Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.

Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.

Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Закладала вибухівку під авто Шеремета. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Закладав вибухівку під авто Шеремета. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета: