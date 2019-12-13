13:04
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Правоохоронці обшукали квартиру Мухарського, який підтримав Антоненка у справі Шеремета

      3671 Читать новость на русском
      У квартирі Антіна Мухарського влаштували обшуки / youtube.com

      Правоохоронці влаштували обшуки у квартирі українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) в ніч проти 13 грудня на Подолі в Києві. Цю квартиру артист здає в оренду, тож сам там не мешкає.

      "Сьогодні (13 грудня) вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин!!! Подробиці – згодом", – написав Мухарський у фейсбуці.

      Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

       

      Напередодні артист виклав у фейсбук відеозапис, у якому підтримав підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка (ветерана війни на Донбасі та музиканта Riffmaster). Мухарський разом з Антоненком виступали на Донбасі для військових.

      До теми: Положинський закликав підтримати Антоненка у справі Шеремета

      На відео артист зачитав підозру слідства Антоненку у вбивстві Шеремета: "Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультра націоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розпалював у суспільстві міжнаціональну ворожнечу. Прагнучи робити свої погляди об’єктом громадськості, що бла бла бла бла бла бла бла…"

      Це один з найсмішніших елементів шоу, яке нам представила влада під керівництвом керівника "Студії "Квартал 95", а за сумісництвом Президента України Володимира Зеленського. Треба віддати належне – з креативом і сценарними кадрами у них все гаразд,
      – сказав у ролику Мухарський.

      Він також звинуватив владу і правоохоронців у порушенні презумпції невинуватості. На думку думку артиста, це спланована акція атаки проти захисників України.

      "Андрію, друже Riffmaster, передавай вітання своїм друзям. Тримайтеся. Вся бойова, вся мистецька Україна на твоєму боці. Я гадаю, що час все розставить на свої місця", – додав Мухарський.

      Дивіться відео, на якому Мухарський підтримує Антоненка: ненормативна лексика 18+

       

      Які докази має слідство щодо Антоненка у справі Шеремета

      • Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – волонтерка-медик Юлія Кузьменко.
      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

      1. Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      2. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Закладала вибухівку під авто Шеремета.
      3. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Закладав вибухівку під авто Шеремета.
      4. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
      5. Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      Дивіться відео про підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета:

       

      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      22340
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Розслідування Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета Поліція Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська у 2019 році
      Юлія Михайлова 18
      сьогодні , 12:00 Нормандский саммит показал настоящего Зеленского
      Павло Казарін 1031
      сьогодні , 11:41 Судді Майдану: гучні та неправомірні рішення Аблова
      Віталій Шабунін 182
      сьогодні , 11:01 Як поєднати чотирьох дітей і роботу: відверте інтерв'ю з міністром юстиції Малюською
      Альона Чернецька 553
      сьогодні , 09:30 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
      Квітослава Туз 8492
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук