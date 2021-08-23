Президент Латвії пообіцяв Зеленському допомогу на шляху до НАТО та ЄС

23 серпня 2021 , 19:47
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Джерело:

Офіс Президента

Після саміту Кримської платформи у Києві президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Лідери держав обговорили шлях України до НАТО та ЄС.

Зеленський подякував Левітсу за участь у саміті та готовність напрацьовувати план дій у Кримській платформі. Також український президент відзначив, що Латвія постійно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

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Про що говорили президенти

Глави держав окремо звернули увагу на перспективи поглиблення взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в межах регіональних ініціатив. Вони домовилися, що країни поглиблюватимуть діалог та співпрацю на шляху України до членства в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі.

Довідка.  Кримська платформа 23 серпня зібрала 45 країн-учасниць. Ініціатива повинна напрацювати план дій щодо повернення окупованого півострова та забезпечення прав кримських татар.


Саміт для деокупації Криму відбувся 23 серпня / Фото Офісу Президента

Кримська платформа: останні новини

  • Країни-засновниці Кримської платформи підписали декларацію. У ній підписанти зазначили, що визнають суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України. 
  • На саміті вирішили, що Кримська платформа працюватиме для мирного припинення тимчасової окупації Росією Криму.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після саміту Росія може отримати нові санкції.
  • Зеленський закликав Росію приєднатися до ініціативи, щоб напрацьовувати мирну деокупацію Криму.
  • Кримська платформа надалі працюватиме на міжнародному, міжпарламентському та експертному рівнях.
Автор: Марія Масюк