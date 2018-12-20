13:33
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Прихожани УПЦ МП влаштували під Радою акцію проти перейменування церкви на РПЦ: фото та відео

      2703 Читать новость на русском
      Прихожани УПЦ МП влаштували під Радою мітинг проти перейменування церкви на РПЦ
      Прихожани УПЦ МП влаштували під Радою мітинг проти перейменування церкви на РПЦ / hromadske.ua

      Прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою не втручатися у справи церкви. Вони виступають проти перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: Православним білорусам заборонили молитися у храмах Православної церкви України, – ЗМІ

      Відомо, що прихожан непокоїть процедура переходу вірян з УПЦ МП до новоствореної Православної церкви України.

      Ми українці, ми в Україні чи на Україні, байдуже. Чому ми повинні називатися інакше?,
      — сказав учасник акції.

      упц мп протест рада київ рпц
      Під Радою прихожани УПЦ МП влаштували протест//Фото: Громадське

      До слова, нещодавно Українська православна церква Московського патріархату скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який очолив митрополит Онуфрій. На засіданні Синоду УПЦ МП звільнили з посад та заборонили служіння двом учасників Об'єднавчого собору від Української православної церкви Московського патріархату.

      На акцію під Радою вже зібралися близько 500 прихожан УПЦ МП.

      Влада повинна почути людей, бо якщо людей почує Бог, то кінець цій владі,
      — зазначив учасник акції Юрій Молчанов.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Новини Києва Новини Росії Верховна Рада УПЦ МП Епіфаній Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      сьогодні , 12:18 Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      Наталя Ромашова 215
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 12:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 496
      Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      сьогодні , 11:32 Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      183
      Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      сьогодні , 10:00 Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      220
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сьогодні , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1836
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Футбол поза політикою": екс-гравець Динамо, який відвернувся від прапора Росії, прокоментував свій вчинок
       19 серпня , 13:31
      Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у знаменитому протистоянні (відео)
       11 листопада , 23:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук