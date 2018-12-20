Прихожани УПЦ МП влаштували під Радою акцію проти перейменування церкви на РПЦ: фото та відео

Прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою не втручатися у справи церкви. Вони виступають проти перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні.

Про це повідомляє Громадське.

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Відомо, що прихожан непокоїть процедура переходу вірян з УПЦ МП до новоствореної Православної церкви України.

Ми українці, ми в Україні чи на Україні, байдуже. Чому ми повинні називатися інакше?,

— сказав учасник акції.



Під Радою прихожани УПЦ МП влаштували протест//Фото: Громадське

До слова, нещодавно Українська православна церква Московського патріархату скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який очолив митрополит Онуфрій. На засіданні Синоду УПЦ МП звільнили з посад та заборонили служіння двом учасників Об'єднавчого собору від Української православної церкви Московського патріархату.

На акцію під Радою вже зібралися близько 500 прихожан УПЦ МП.

Влада повинна почути людей, бо якщо людей почує Бог, то кінець цій владі,

— зазначив учасник акції Юрій Молчанов.

Віряни УПЦ Московського патріархату прийшли від Раду — моляться та закликають депутатів не втручатися у справи церкви. Люди виступають проти перейменування УПЦ МП на РПЦ в Україні pic.twitter.com/wO6GSmuDve — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 20, 2018

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія