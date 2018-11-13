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      Приводів для розірвання мінських угод достатньо, – правник

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      Путін грубо порушив мінські домовленості
      Путін грубо порушив мінські домовленості / 24 канал

      Росія знову показала світу, хто господар, провівши незаконні вибори в ОРДЛО. Це привід для скасування мінських угод, але що тоді Україна запропонує взамін?

      Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

      Читайте також: Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?

      Росія демонструє, що не боїться санкцій, і саме Москва реально керує ОРДЛО. І їй плювати, що там скажуть на Заході. Кремль показує: хочете врегулювати конфлікт на Донбасі – домовляйтеся на наших умовах,
      – наголошує Геннадій Друзенко.

      Як зазначає міжнародник, приводів для розірвання Мінська-2 достатньо. Але прямого зв’язку між незаконними виборами в ОРДЛО і виходом України з мінських угод немає.

      Мінськими домовленостями не передбачені вибори в ОРДЛО, поки не будуть виконані певні умови. Але ними передбачено і припинення вогню, який триває чотири роки. Там немає жодного виконаного пункту. Приміром, що до кінця 2015 року Україна повинна була ухвалити зміни до Конституції. Що буде замість мінських умов? Що може запропонувати Україна?
      – підкреслює Друзенко.

      Втім, Геннадій Друзенко переконаний, що Росії Мінськ-2 вигідний. Росія прикривається мінськими домовленостями, що ніби вона не є стороною конфлікту. По-друге, Москві є, що вимагати завдяки цим угодам. Вона їх не виконує, але, наголошуючи на своєму посередницькому статусі, вимагає від Києва виконання, зауважує Друзенко.

      При цьому правник звертає увагу на інший небезпечний момент. Як нагадує Друзенко, вибори в Придністров’ї теж ніхто не визнає. Менше з тим, Україна є учасником формату "5+2" (Молдова, Придністров'я, Росія, Україна і ОБСЄ плюс спостерігачі від США і ЄС). Тобто, за його словами, ми визнаємо незаконно обраного ватажка Придністров’я, який є російською маріонеткою. Це, говорить експерт, певний прецедент. І якщо в новий парламент потрапить потужна проросійська сила, то Кремль продавлюватиме визнання псевдореспублік. Це гра з далекосяжними намірами.

      В посиленні санкцій з боку Заходу фахівець сумнівається. На думку Друзенка, США можуть посилити санкції. Але Вашингтон грає не так на підтримку України, як на видавлювання Росії з європейського енергетичного ринку. Проблема, що торгівельний оборот між США і РФ не такий значний, як між Росією і ЄС. Але відключення платіжної системи SWIFT або нафтового ембарго не буде.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Псевдовибори на окупованому Донбасі Війна на Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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