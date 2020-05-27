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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Про головне: Деталі справи про зґвалтування у Кагарлику. Піар депутатів на пандемії

Випуск новин -

У випуску "Про головне" за 27 травня – адвокат зґвалтованої у Кагарлику жінки Євген Мельниченко розповів деталі справи. Він наголосив, що у відділку у ту ніч, коли сталось зґвалтування, були присутні й інші працівники. Тому, можна стверджувати, що підозрюваних згодом може стати більше. Нардепи під час поширення пандемії COVID-19 намагаються максимально пропіаритись та підняти свій рейтинг.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

В Україні почали використовувати метод імуноферментного аналізу для тестування на COVID-19.

Теги: Зґвалтування у Кагарлику Випуск новин
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