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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

О главном: Детали дела об изнасиловании в Кагарлыке. Пиар депутатов на пандемии

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В выпуске "О главном" за 27 мая – адвокат изнасилованной в Кагарлыке женщины Евгений Мельниченко рассказал детали дела. Он отметил, что в отделении в ту ночь, когда произошло изнасилование, присутствовали и другие работники. Поэтому, можно утверждать, что подозреваемых может стать больше. Нардепы во время распространения пандемии COVID-19 пытаются максимально пропиариться и поднять свой рейтинг.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В Украине начали использовать метод иммуноферментного анализа для тестирования на COVID-19.

Теги: Изнасилование в Кагарлике Выпуск новостей
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