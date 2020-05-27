О главном: Детали дела об изнасиловании в Кагарлыке. Пиар депутатов на пандемии
В выпуске "О главном" за 27 мая – адвокат изнасилованной в Кагарлыке женщины Евгений Мельниченко рассказал детали дела. Он отметил, что в отделении в ту ночь, когда произошло изнасилование, присутствовали и другие работники. Поэтому, можно утверждать, что подозреваемых может стать больше. Нардепы во время распространения пандемии COVID-19 пытаются максимально пропиариться и поднять свой рейтинг.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
В Украине начали использовать метод иммуноферментного анализа для тестирования на COVID-19.
Комментарии
Читайте также
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии