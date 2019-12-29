Про довічне ув'язнення мова б і не йшла, – експерт про вирок ексберкутівцям

Про масштабний обмін полоненими між Україною й підконтрольними Росії бойовиками та долю ексберкутівців, яких все таки внесли у список на обмін в ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

Про обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками

29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками у форматі "всіх на всіх". На Батьківщину повернулися 76 українців, яких окупанти незаконно утримували на Донбасі. Натомість Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 127 осіб.

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Про цей обмін 9 грудня домовилися президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі.

Що відомо про обмін полоненими?► Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.

► Українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовилися повертатися на окуповані території.

► Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслав Асєєва.

► Серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців , яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Також окупантам передали і бразильця Рафаеля Лусваргі , засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.

– Ні для кого не секрет, що ця подія (обмін полоненими – 24 канал) перетворилася на тему для різних спекуляцій. Потрібно поставити перед собою питання – якою є кінцева мета цього обміну. Якщо це звільнення якомога більшої кількості українських громадян, що незаконно перебували на території ОРДЛО, то результати можна оцінити позитивно. Однак зрозуміло, що це було достатньо складне і неоднозначне рішення.

Довелося відпустити на територію ОРДЛО багатьох, які були або засуджені за злочини, або були під судом і при цьому цей судовий процес не закінчився.

– Треба розуміти, що процедура обміну – не юридична, а політична. В нас не передбачена можливість видачі громадян України кудись. Щоправда, де-факто їх за межі України і не передавали. Таким чином все оформлювалося через інші фікції. Також немає принципової відмінності і з іншими обмінами, які відбувалися як за часів Зеленського, так і за часів Порошенка.

Про ексберкутівців, які взяли участь в обміні

За словами політолога, наразі складно з'ясувати, скільки саме було вбивць на Майдані, і серед тих, кого визнали винними, немає жодної людини, яка могла б безспосередньо вказати на конкретних авторів злочинних наказів.

Називати навіть гіпотетичний вирок цим особам якимось покаранням вбивць на Майдані – це блюзнірство.

– Об'єктивно треба визнати, що більшу частину злочинців ми банально відпустили ще в 2014-2017 роках через незрозумілі для мене причини. Наші правоохоронці повинні дати відповідь на це запитання – хто їх відпустив, чому їх відпустили, хто надавав накази і скільки конкретно було в так званій "чорній роті".

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Петро Олещук відзначив, що справу Майдану поховали вже давно, оскільки за п'ять років не відбулося жодного прогресу в розслідуванні.

– Генеральний прокурор особисто пообіцяв, що факт обміну ексберкутівців не завадить винести вирок у цій справі. Тобто, їх не амністували, а відпустили під особисте зобов'язання. Тепер з юридичної точки зору вони є підозрюваними, які ухиляються від суду. Це не заважає винести їм вирок, якщо справді всі матеріали зібрані, прокуратура має доказову базу.

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Політолог висловив думку, що, можливо, із винесенням вироку не дуже поспішали, оскільки українці залишилися б незадоволені після цього.

– В принципі, там, наприклад, ні про яке довічне ув'язнення мова б і не йшла. Натомість вони (ексберкутівці – 24 канал) вже п'ять років відсиділи в СІЗО, і це б їм потім зарахувалося. Я підозрюю, що більшість людей, пов'язаних із Майданом, не сприйняли б позитивно кінцевий вирок.

Про те, коли Москва зможе повернути Україні всіх полонених

Є кілька варіантів розвитку подій, за яких Москва поверне Україні всіх бранців. Це можливо, коли Росія закриє свій проєкт щодо повернення України у свій імперський простір. Або вона це зробить з тих чи інших причин, або ж просто припинить бути геополітичним суб'єктом.

Про те, коли Москва буде готова віддати Україні всіх бранців – читайте тут.

Про долю полонених із Криму

Після проведення масштабного обміну полоненими перед Україною постане нагальна потреба вирішення зовсім інших проблем. Зокрема, це стосується кримського питання. Проте в рамках мінського процесу і обмінів цю проблему наразі неможливо розв'язати. Тож Україні доведеться залучати міжнародних посередників і організації задля вирішення цього питання.

Про те, чому кримських татар не внесли в список на обмін – читайте тут.