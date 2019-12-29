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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Про довічне ув'язнення мова б і не йшла, – експерт про вирок ексберкутівцям

      Актуальне інтерв'ю 213 Читать новость на русском

      Про масштабний обмін полоненими між Україною й підконтрольними Росії бойовиками та долю ексберкутівців, яких все таки внесли у список на обмін в ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

      Про обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками

      29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками у форматі "всіх на всіх". На Батьківщину повернулися 76 українців, яких окупанти незаконно утримували на Донбасі. Натомість Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 127 осіб.  

      Важливо: Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список

      Про цей обмін 9 грудня домовилися президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі.

      Що відомо про обмін полоненими?► Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.  
      ► Українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовилися повертатися на окуповані території
      ► Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслав Асєєва. 
      ► Серед переданих бойовикам осіб –       5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Також окупантам передали і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів. 

      – Ні для кого не секрет, що ця подія (обмін полоненими – 24 канал) перетворилася на тему для різних спекуляцій. Потрібно поставити перед собою питання – якою є кінцева мета цього обміну. Якщо це звільнення якомога більшої кількості українських громадян, що незаконно перебували на території ОРДЛО, то результати можна оцінити позитивно. Однак зрозуміло, що це було достатньо складне і неоднозначне рішення.

      Довелося відпустити на територію ОРДЛО багатьох, які були або засуджені за злочини, або були під судом і при цьому цей судовий процес не закінчився.

      – Треба розуміти, що процедура обміну – не юридична, а політична. В нас не передбачена можливість видачі громадян України кудись. Щоправда, де-факто їх за межі України і не передавали. Таким чином все оформлювалося через інші фікції. Також немає принципової відмінності і з іншими обмінами, які відбувалися як за часів Зеленського, так і за часів Порошенка. 

      Про ексберкутівців, які взяли участь в обміні

      За словами політолога, наразі складно з'ясувати, скільки саме було вбивць на Майдані, і серед тих, кого визнали винними, немає жодної людини, яка могла б безспосередньо вказати на конкретних авторів злочинних наказів. 

      Називати навіть гіпотетичний вирок цим особам якимось покаранням вбивць на Майдані – це блюзнірство.

      – Об'єктивно треба визнати, що більшу частину злочинців ми банально відпустили ще в 2014-2017 роках через незрозумілі для мене причини. Наші правоохоронці повинні дати відповідь на це запитання – хто їх відпустив, чому їх відпустили, хто надавав накази і скільки конкретно було в так званій "чорній роті". 

      Читайте також: Обмін полоненими: як реагують політики та відомі українці

      Петро Олещук відзначив, що справу Майдану поховали вже давно, оскільки за п'ять років не відбулося жодного прогресу в розслідуванні. 

      – Генеральний прокурор особисто пообіцяв, що факт обміну ексберкутівців не завадить винести вирок у цій справі. Тобто, їх не амністували, а відпустили під особисте зобов'язання. Тепер з юридичної точки зору вони є підозрюваними, які ухиляються від суду. Це не заважає винести їм вирок, якщо справді всі матеріали зібрані, прокуратура має доказову базу.

      Зверніть увагу: Політичне рішення всупереч закону, – Transparency International про звільнення ексберкутівців

      Політолог висловив думку, що, можливо, із винесенням вироку не дуже поспішали, оскільки українці залишилися б незадоволені після цього. 

      – В принципі, там, наприклад, ні про яке довічне ув'язнення мова б і не йшла. Натомість вони (ексберкутівці – 24 канал) вже п'ять років відсиділи в СІЗО, і це б їм потім зарахувалося. Я підозрюю, що більшість людей, пов'язаних із Майданом, не сприйняли б позитивно кінцевий вирок. 

      Про те, коли Москва зможе повернути Україні всіх полонених

      Є кілька варіантів розвитку подій, за яких Москва поверне Україні всіх бранців. Це можливо, коли Росія закриє свій проєкт щодо повернення України у свій імперський простір. Або вона це зробить з тих чи інших причин, або ж просто припинить бути геополітичним суб'єктом. 

      Про те, коли Москва буде готова віддати Україні всіх бранців – читайте тут. 

      Про долю полонених із Криму

      Після проведення масштабного обміну полоненими перед Україною постане нагальна потреба вирішення зовсім інших проблем. Зокрема, це стосується кримського питання. Проте в рамках мінського процесу і обмінів цю проблему наразі неможливо розв'язати. Тож Україні доведеться залучати міжнародних посередників і організації задля вирішення цього питання. 

      Про те, чому кримських татар не внесли в список на обмін – читайте тут.

      Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України Новини політики
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