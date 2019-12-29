О пожизненном заключении речь бы и не шла, – эксперт о приговоре экс-беркутовцам

О масштабном обмене пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками и судьбе экс-беркутовцев, которых все же внесли в список на обмен в эфире 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук.

Об обмене пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками

29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками в формате "всех на всех". На Родину вернулись 76 украинцев, которых оккупанты незаконно удерживали на Донбассе. Взамен Киев передал представителям оккупационных администраций 127 человек.

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Об этом обмене 9 декабря договорились президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин на нормандском саммите в Париже.

Что известно об обмене пленными?► Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

► Украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человек, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.

► В частности, среди освобожденных из плена украинский - 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислав Асеева.

► Среди переданных боевикам лиц - 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Также оккупантам передали и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.

– Ни для кого не секрет, что это событие (обмен пленными – 24 канал) превратилось в тему для разных спекуляций. Нужно поставить перед собой вопрос – какова конечная цель этого обмена. Если это освобождение как можно большего количества украинских граждан, незаконно находившихся на территории ОРДЛО, то результаты можно оценить положительно. Однако понятно, что это было достаточно сложное и неоднозначное решение.

Пришлось отпустить на территорию ОРДЛО многих, которые были или осуждены за преступления или были под судом и при этом этот судебный процесс не закончился.

– Надо понимать, что процедура обмена – не юридическая, а политическая. У нас не предусмотрена возможность выдачи граждан Украины куда-то. Правда, де-факто их за пределы Украины и не передавали. Таким образом все оформлялось через иные функции. Также нет принципиального различия и с другими обменами, которые происходили как во времена Зеленского, так и во времена Порошенко.

Об экс-беркутовцах, которые приняли участие в обмене

По словам политолога, сейчас сложно выяснить, сколько именно было убийц на Майдане, и среди тех, кого признали виновными, нет ни одного человека, который мог бы непосредственно указать на конкретных авторов преступных приказов.

Называть даже гипотетический приговор этим лицам каким-то наказанием убийц на Майдане – это кощунство.

– Объективно надо признать, что большую часть преступников мы банально отпустили еще в 2014-2017 годах по непонятным для меня причинам. Наши правоохранители должны дать ответ на этот вопрос – кто их отпустил, почему их отпустили, кто отдавал приказы и сколько конкретно было в так называемой "черной роте".

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Петр Олещук отметил, что дело Майдана похоронили уже давно, поскольку за пять лет не произошло никакого прогресса в расследовании.

– Генеральный прокурор лично пообещал, что факт обмена экс-беркутовцев не помешает вынести приговор по этому делу. То есть, их амнистировали, а отпустили под личное обязательство. Теперь с юридической точки зрения они являются подозреваемыми, которые уклоняются от суда. Это не мешает вынести им приговор, если действительно все материалы собраны, прокуратура доказательную базу.

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Политолог выразил мнение, что, возможно, с вынесением приговора не очень спешили, поскольку украинцы остались бы недовольны после этого.

– В принципе, там, например, ни о каком пожизненном заключении речь бы и не шла. Вместо этого они (экс-беркутовцы – 24 канал) уже пять лет отсидели в СИЗО, и это бы им потом засчиталось. Я подозреваю, что большинство людей, связанных с Майданом, не восприняли бы положительно конечный приговор.

О том, когда Москва сможет вернуть Украине всех пленных

Есть несколько вариантов развития событий, при которых Москва вернет Украине всех пленников. Это возможно, когда Россия закроет свой проект по возвращению Украины в свое имперское пространство. Или она это сделает по тем или иным причинам, или же просто перестанет быть геополитическим субъектом.

О том, когда Москва будет готова отдать Украине всех пленников – читайте здесь.

О судьбе пленных из Крыма

После проведения масштабного обмена пленными перед Украиной встанет острая необходимость решения совсем других проблем. В частности, это касается крымского вопроса. Однако в рамках минского процесса и обменов эту проблему пока невозможно решить. Поэтому Украине придется привлекать международных посредников и организации для решения этого вопроса.

О том, почему крымских татар не внесли в список на обмен – читайте здесь.