Професор хімії організував нарколабораторію на Київщині
СБУ у Київській області ліквідувала наркоугруповання, що спеціалізувалось на виготовленні і збуті оптових партій психотропів.
Колишній викладач хімії одного зі закладів вищої освіти Києва організував виробництво амфетаміну та катинону, повідомляє пресслужба СБУ.
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Дві підпільні лабораторії виготовляли наркотичні речовини у гаражі орендованого приватного будинку. Хімічні речовини для виготовлення товару підозрювані отримували з деяких країн Азії та Західної Європи через міжнародні поштові зв’язки.
Продукцію зловмисники продавали на власному сайті. Вони також шукали клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи.
За даними СБУ, здобуті знання і досвід з виробництва наркотиків організатор за гроші передавав іншим підпільним "спеціалістам".
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад кілограм амфетаміну;
- більше ніж 5 кілограмів катинону;
- понад 9 кілограмів фенілнітропропену (основний компонент для виготовлення психотропної речовини амфетаміну);
- понад 80 літрів інших прекурсорів;
- майже 2 кілограми канабісу;
- 2 літри ртуті;
- понад тонну хімічних речовин;
- обладнання для виробництва психотропів.
За попередніми висновками, зловмисники планували виготовити майже 30 кілограмів психотропів загальною вартістю близько 7,5 мільйона гривень.
На Київщині ліквідували масштабне виробництво наркотиків / Фото: СБУ
Правоохоронці наразі вирішують питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за статтями "незаконне виробництво, виготовлення, пересилання чи збут наркотичних засобів", "незаконне виробництво, виготовлення, пересилання чи збут прекурсорів" і "викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів".
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