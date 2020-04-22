Професор хімії організував нарколабораторію на Київщині

СБУ у Київській області ліквідувала наркоугруповання, що спеціалізувалось на виготовленні і збуті оптових партій психотропів.

Колишній викладач хімії одного зі закладів вищої освіти Києва організував виробництво амфетаміну та катинону, повідомляє пресслужба СБУ.

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Дві підпільні лабораторії виготовляли наркотичні речовини у гаражі орендованого приватного будинку. Хімічні речовини для виготовлення товару підозрювані отримували з деяких країн Азії та Західної Європи через міжнародні поштові зв’язки.

Продукцію зловмисники продавали на власному сайті. Вони також шукали клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи.

За даними СБУ, здобуті знання і досвід з виробництва наркотиків організатор за гроші передавав іншим підпільним "спеціалістам".

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад кілограм амфетаміну;

більше ніж 5 кілограмів катинону;

понад 9 кілограмів фенілнітропропену (основний компонент для виготовлення психотропної речовини амфетаміну);

понад 80 літрів інших прекурсорів;

майже 2 кілограми канабісу;

2 літри ртуті;

понад тонну хімічних речовин;

обладнання для виробництва психотропів.

За попередніми висновками, зловмисники планували виготовити майже 30 кілограмів психотропів загальною вартістю близько 7,5 мільйона гривень.

На Київщині ліквідували масштабне виробництво наркотиків / Фото: СБУ

Правоохоронці наразі вирішують питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за статтями "незаконне виробництво, виготовлення, пересилання чи збут наркотичних засобів", "незаконне виробництво, виготовлення, пересилання чи збут прекурсорів" і "викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів".