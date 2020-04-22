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      Професор хімії організував нарколабораторію на Київщині

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      СБУ ліквідувала масштабне виробництво наркотиків / ssu.gov.ua

      СБУ у Київській області ліквідувала наркоугруповання, що спеціалізувалось на виготовленні і збуті оптових партій психотропів.

      Колишній викладач хімії одного зі закладів вищої освіти Києва організував виробництво амфетаміну та катинону, повідомляє пресслужба СБУ.

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      Дві підпільні лабораторії виготовляли наркотичні речовини у гаражі орендованого приватного будинку. Хімічні речовини для виготовлення товару підозрювані отримували з деяких країн Азії та Західної Європи через міжнародні поштові зв’язки.

      Продукцію зловмисники продавали на власному сайті. Вони також шукали клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи.

      За даними СБУ, здобуті знання і досвід з виробництва наркотиків організатор за гроші передавав іншим підпільним "спеціалістам".

      Під час обшуків правоохоронці вилучили:

      • понад кілограм амфетаміну;
      • більше ніж 5 кілограмів катинону;
      • понад 9 кілограмів фенілнітропропену (основний компонент для виготовлення психотропної речовини амфетаміну);
      • понад 80 літрів інших прекурсорів;
      • майже 2 кілограми канабісу;
      • 2 літри ртуті;
      • понад тонну хімічних речовин;
      • обладнання для виробництва психотропів.

      За попередніми висновками, зловмисники планували виготовити майже 30 кілограмів психотропів загальною вартістю близько 7,5 мільйона гривень.

      На Київщині ліквідували масштабне виробництво наркотиків / Фото: СБУ

      Правоохоронці наразі вирішують питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за статтями "незаконне виробництво, виготовлення, пересилання чи збут наркотичних засобів", "незаконне виробництво, виготовлення, пересилання чи збут прекурсорів" і "викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів".

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Наркотики
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