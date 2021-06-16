Прогулює 60% засідань: депутати з "Голосу" ініціюють виключення Рудик з партії

Частина народних депутатів "Голосу" вимагає виключили з лав партії її очільницю Кіру Рудик. Причиною назвали систематичні прогули нардепки – вона пропускає 60% засідань.

Про це з трибуни Верховної Ради 16 червня заявила нардепка Олександра Устінова. Вона наголосила, що керівництво партії "Голос" та відповідної парламентської фракції фактично перетнуло "червоні лінії".

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Рудик хочуть виключити з "Голосу"

Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань,

– заявила Устінова.

Нардепи з "Голосу" також нагадали, що у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більш ніж половину засідань. "Час виконувати обіцянки, починаючи з себе", – наголосили вони.

Інші заяви нардепів з "Голосу"

Десять депутатів з фракції "Голос" заявили про створення окремого об'єднання "Справедливість". До його складу увійшли такі нардепи: Роман Лозинський, Андрій Шараскін, Юлія Клименко, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Ольга Стефанішина, Соломія Бобровська, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко.

Устінова зазначила, що керівництво "Голосу" зрадило інтереси своїх виборців та українців, зокрема підтримавши антимовний закон.

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Крім того, ця група парламентарів висловила недовіру керівнику фракції Ярославу Желєзняку.

Розкол у "Голосі": коротко