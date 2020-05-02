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      Проросійські бойовики у Кадіївці жорстоко вбивають людей: є щонайменше три масові поховання

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      У Кадіївці (колишній Стаханов) понад 3 місця масових поховань
      У Кадіївці (колишній Стаханов) понад 3 місця масових поховань / "Радіо Свобода"

      В окупованій Кадіївці є щонайменше 3 місця масових поховань закатованих місцевих жителів. Перше місце – це шурф, друге – ставок, на третьому – вже провели ексгумацію 5 тіл.

      Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів координатор Центру документування Української Гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда.

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      Були люди, які розповідали, як їх вивозили на ці ставки і погрожували вбити, втопити. І їм вдалося вижити лише завдяки своїм комунікаційним навичкам,
      – розповів він.

      За словами Біди, інформацію про ці місця поховань надходять як із соцмереж, так і від людей, яких бойовики вивозили у ці місця та імітували розстріл.

      "Перше місце – це шурф, друге – ставок, третє – це поховання, де провели ексгумацію 5 тіл. Допускаємо, що у тому районі можуть бути ще поховання. Ми встановили інформацію про десятьох людей, що зникли безвісти, і я думаю, що цифра зросте, коли після деокупації цих території отримаємо доступ до інформації", — додав Олексій Біда.

      За даними УГСПЛ, у Кадіївці від початку війни на Донбасі закатували 16 людей. Серед них є ті, чиї тіла досі не знайдені, але люди, які бачили цих людей востаннє, впевнені, що вони померли від побоїв, а бойовики вивезли їхні тіла у невідомому напрямку.

      Зверніть увагу! Кадіївка – місто обласного значення на Луганщині. До декомунізації воно мало назву Стаханов. Кількість населення – понад 70 тисяч людей.

      Кадіївка на карті України:

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Катування Жертви Новини Луганська Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України
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