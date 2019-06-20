Протест проти Портнова: студент заявив про погрози за участь в акції

Студент Київського національного університету повідомив, що йому пригрозили незаліками за участь в акції протесту проти відновлення Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Про погрози студентові КНУ Іванові Голоду повідомив у мережі активіст Сергій Мазур. Голод – один з організаторів акції "Ні Портнову в КНУ!"

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"Вгадайте, чому йому сьогодні погрожували охоронці університету і обіцяли незаліки", – написав Мазур.

Він додав, що акція протесту проти Портнова спрямована не лише на те, щоб посадовця звільнили з університету, а й щоб "підтримати таких студентів, яких адміністрація хоче поставити на місце".

Хто такий Андрій Портнов і чому проти нього протестують?

Юрист Портнов був членом команди експрезидента Віктора Януковича та займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу.

Саме Портнов – автор скандальних "диктаторських законів" 16 січня 2014 року, які в період Євромайдану обмежували конституційні права українців і були спрямовані на придушення протестів.



Янукович і Портнов

Після перемоги Майдану Портнов втік до Росії, а згодом – до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила проти нього справу за підозрою у присвоєнні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.

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Євросоюз наклав на Портнова санкції, але згодом його вилучили із санкційного списку, коли політик виграв судову справу "Портнов проти Ради ЄС".

Після зміни президента України у 2019 році Портнов несподівано повернувся в Україну і зайнявся тим, що активно скаржиться правоохоронних органам на нібито злочини п'ятого президент Петра Порошенка.

Повернення Портнова в КНУ

Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009 по 2014 рік, допоки його не звільнили з посади. Усе тому, що Портнов працював на посаді за сумісництвом, тож його звільнили і взяли на цю посаду штатного працівника.

Та нещодавно ректор КНУ поновив Портнова на його посаді без конкурсу. Тож з 1 вересня 2019 року той повинен приступити до роботи.



Анонс протесту проти поновлення Портнова в КНУ імені Шевченка

Звістка про те, що одіозний Портнов знову стане професором, не сподобалась студентам КНУ. Тож вони анонсували на 20 червня о 18:30 відповідну акцію протесту під червоним корпусом університету. Організатори акції закликали студентів, працівників, викладачів і випускників КНУ "стати на захист честі і репутації свого університету".

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"Я підтримую будь-який протест, крім голодування. Громадяни повинні вільно висловлювати свої думки і проводити дозвілля в будь-якому зручному для них форматі", – зреагував на звістку про протести Портнов.