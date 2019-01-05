Провал "русского міра": чому Томос для України – це великий хрест на планах Росії

Надання Томосу Україні неабияк дратує Кремль. Там розуміють: незалежність української православної церкви ставить хрест на планах Путіна відновити так званий "русскій мір".

Звідти вже лунають негативні коментарі, які закидають і в бік Києва, і в бік Константинополя.

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Росія суттєво втрачає в Україні з наданням Томосу.

"Те, що зараз у нас відбувається в православ'ї, це ж, як в народі кажуть, просто не по силу зрозуміти. Це теж робиться напередодні передвиборчої кампанії і з метою подальшого розриву російського і українського народів", – сказав президент РФ Володомир Путін.

Отримання Україною Томосу – це серйозний удар по ідеї "русского міра", яку намагається реалізувати Путін. І в Кремлі це чудово розуміють. З відновленням автокефалії Української православної церкви Москва не зможе так активно апелювати до братніх зв’язків, спільного коріння і вірувань.

Відхід української території від їхнього православ’я – це втрата ще одного аргумента і доказу, на якій вони будуть свою шовіністичну імперську концепцію про те, що "нікакой Украіни нє сущєствуєт",

– підкреслив політичний експерт Олександр Солонтай.

У грудні 2018 року СБУ знайшла в кількох парафіях Російської православної церкви в Україні приблизно сотню брошур, які розпалювали релігійну і міжконфесійну ворожнечу. У своїй гібридній війні із Заходом, і Україною зокрема, Росія використовує церкву як інструмент пропаганди – кажуть російські експерти.

Це була потужна агентурна мережа, за допомогою якої Кремль впливав на Україну,

– наголосив російський опозиційний політик Константін Боровой.

Так заступник глави відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви в Україні неодноразово навідувався до посольства Росії у Києві. Там Микола Данилевіч зустрічався з першим секретарем російської дипмісії Максимом Полєтаєвим, пов’язаним з російськими розвідслужбами. Російські дипломати – часті гості в Києво-Печерській лаврі. І, вочевидь, вони туди ходять не лише, аби помолитися.

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Звичайно, Томос не гарантує зменшення російської пропаганди в Україні, але точно обмежує можливості Кремлівської ідеологічної машини – вважає колишній радник Путіна.

Кремль дуже болісно сприймає ці процеси. Мабуть, з того, що за останні чотири роки робила Україна, ніщо не виявилося настільки ефективним для забезпечення державної незалежності України і для руйнування імперських позицій Російської православної церкви,

– стверджує колишній радник Путіна Андрій Ілларінов.

Надання автокефалії Українській православній церкві завдає удару не лише по ідеологічній машині Кремля. В Росіїї бояться втратити чималі активи РПЦ і переконують: після отримання Томосу українські православні силоміць відбиратимуть майно Московського патріархату.

"Мене найбільше турбує, що за цим безумовно почнеться переділ власності", – розповів про свої побоювання президент РФ Володимр Путін. В Україні добре розуміють ціну таким словам Путіна.

Ніякого рейдерства не буде. Цього хоче Москва, щоб було рейдерство, і таким чином створить підстави для втручання у внутрішні справи України,

– зазначив патріарх Філарет.

У Російської православної церкви в Україні дійсно багато майна. Понад півсотні єпархій, 11 тисяч парафій і 19 навчальних закладів. Але ніхто не змушує вірян переходити до Української православної церкви і майно не відбирає. Приєднання до автокефальної церкви можливе лише, якщо його схвалять дві третини прихожан.

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На кінець 2018 року таке рішення схвалили 34 православні громади. За оцінкою експертів, до єдиної української церкви готові приєднатися до половини прихожан Російської православної церкви в Україні.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.