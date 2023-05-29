Переворот у Кремлі влаштує сам Путін, – російський журналіст припустив, як це станеться

В російській еліті панує розбрат та суперечки, і це рано чи пізно призведе до "палацового перевороту" в Кремлі. Проте спровокувати його може випадковість.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він зауважив, що Владімір Путін сам себе перехитрить, влаштувавши дуже хитру, як йому може здатися, розводку чи комбінацію.

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Всі відвернулися від російського диктатора

Але ця комбінація стане для нього фатальною і він лишиться свого трону. Тому "палацовий переворот" в Кремлі влаштує сам Путін.

Найкраще підтвердження цього те, що Путін вже рік та 3 місяці тотально руйнує систему, яку він вибудував. Систему корупції, кумівства, тиску на дружні сусідні країни,

– наголосив журналіст.

Російський опозиційний журналіст припустив, за яких умов Путіна можуть повалити: дивіться відео

В Угорщині, Вірменії, Азербайджані, Казахстані, на думку П'яних, і навіть раніше в Україні завжди були запроданці, яких купив Путін. Але коли "Акела промахнувся", всі вони від російського диктатора відвернулися.

Вони забули, що взяли в нього гроші і сказали, що не знають ніякого Путіна. І зараз це загальне явище,

– впевнений він.

Оскільки Путін пішов по шляху саморуйнування, він обов'язково що-небудь таке зробить, що його просто повалять. І фактично Путін повалить сам себе.

Які настрої панують в російській еліті