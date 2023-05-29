Переворот у Кремлі влаштує сам Путін, – російський журналіст припустив, як це станеться
В російській еліті панує розбрат та суперечки, і це рано чи пізно призведе до "палацового перевороту" в Кремлі. Проте спровокувати його може випадковість.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він зауважив, що Владімір Путін сам себе перехитрить, влаштувавши дуже хитру, як йому може здатися, розводку чи комбінацію.
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Всі відвернулися від російського диктатора
Але ця комбінація стане для нього фатальною і він лишиться свого трону. Тому "палацовий переворот" в Кремлі влаштує сам Путін.
Найкраще підтвердження цього те, що Путін вже рік та 3 місяці тотально руйнує систему, яку він вибудував. Систему корупції, кумівства, тиску на дружні сусідні країни,
– наголосив журналіст.
Російський опозиційний журналіст припустив, за яких умов Путіна можуть повалити: дивіться відео
В Угорщині, Вірменії, Азербайджані, Казахстані, на думку П'яних, і навіть раніше в Україні завжди були запроданці, яких купив Путін. Але коли "Акела промахнувся", всі вони від російського диктатора відвернулися.
Вони забули, що взяли в нього гроші і сказали, що не знають ніякого Путіна. І зараз це загальне явище,
– впевнений він.
Оскільки Путін пішов по шляху саморуйнування, він обов'язково що-небудь таке зробить, що його просто повалять. І фактично Путін повалить сам себе.
Які настрої панують в російській еліті
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що Євгеній Пригожин своїми гучними заявами намагається підірвати авторитет Путіна. Вони зауважили, що не дарма ватажок ПВК "Вагнера" критикує російського диктатора та міноборони Росії і разом з тим вихваляється "досягненнями" вагнерівців в Бахмуті. Все це свідчить про розчарування Пригожина в тому, що не отримав від Кремля якоїсь обіцяної компенсації за примарні "перемоги" в Бахмуті.
- Російські пропагандисти також розчаровуються в очільнику Кремля. Так президент інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін в ефірі російського держканалу заявив, що Росія наразі не зможе повернутися до Європи. Тому, мовляв, потрібно вибрати інше керівництво, яке припинить "цю історію з Україною" і "вибудує нормальне ставлення з країнами Європи". Після цих слів в ефірі каналу раптово зробили паузу.
- Водночас Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов припустив, що у випадку смерті російського диктатора в країні-агресорці може розпочатися боротьба за владу. Проте існує багато сценаріїв розвитку подій. Найімовірніше почнеться відбудова нової конструкції влади в нових реаліях: політичних, геополітичних і, можливо, географічних.