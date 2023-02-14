Бронепотяг не врятує Путіна, коли його таки вирішать ліквідувати, – політтехнолог

Владімір Путін для пересування Росією останнім часом використовує спеціальний бронепотяг. Ба більше, для нього збудували окрему секретну залізницю, яка пов'язує його резиденції.

Сьогодні у Путіна є вся Росія і будь-які її ресурси. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він зауважив, що всіма цими ресурсами він може себе забезпечити.

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Путін є небезпечним для людської цивілізації

На його думку, очільник Кремля боїться за своє життя. І він розуміє, щоб йому там не доповідали, що рік тому щось пішло не так.

Сучасні засоби ураження, супутники, розвідка наших західних партнерів все одно знайдуть можливість, маючи навіть не ядерну зброю, так чи інакше колись ліквідувати Путіна,

– вважає політтехнолог.

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На його думку, це станеться, коли світ остаточно зрозуміє, що він людина, яка має найбільший ядерний потенціал у світі, є божевільним, а значить небезпечним для всієї людської цивілізації.

"І жодний бронепотяг його не врятує", – наголосив Сергій Гайдай.

Що відбувається в Росії

Роскомнадзор веде систематичний моніторинг соцмереж у Росії. Зокрема, вони шукають й тих, хто ображає диктатора Путіна у коментарях та публікаціях. У них навіть є службова записка, в якій перелічені заборонені слова. Зазначається, що у таблиці під заголовком "Приклади текстових порушень "Образи президента" від 29 листопада 2021 року наводили рівно 100 цитат із соцмереж.

Російський диктатор Путін вирішив зустрітись з людьми, що працюють в авіагалузі ворожої держави. Під час цього заходу він розповів історію, що засмутила кожну адекватну людину. Стосується вона того, що він міг померти, однак цього не сталось. Власне, один із двигунів його літака перестав функціонувати, адже туди потрапив птах.

В інформаційних колах неодноразово звучали твердження, що кремлівський диктатор смертельно хворий. Однак нещодавно ці чутки підтвердились дивними махінаціями з офіційними документами. Стверджують, що не раніше вересня 2022 року зникли дані щодо онкологічного обстеження Путіна. Наразі документи неможливо знайти через рядок пошуку.

Журналісти з'ясували, що ще восени 2021 року Путін пересів на бронепотяг. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше – особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї. Путін міг почати віддавати перевагу бронепоїзду з міркувань безпеки.